Forma-1-es világbajnokkal erősít a Geely luxusmárkája: a héten megjelent bejelentés értelmében a Zeekr a teljesítményrészleg vezető tanácsadójaként számít Kimi Räikkönen munkájára.

Új szerepkörében az lesz Räikkönen feladata, hogy „gyorsabbá és erősebbé tegye” a 001 FR-t. A kínaiak ugyanis azzal a céllal mutatták be első prémiummodelljüket, hogy az a világ leggyorsabb elektromos autójává lépjen elő, versenyre kelve a Tesla Model S Plaiddel, valamint a Porsche Taycan Turbo S-sel. Ennek érdekében még azt is bebizonyították, hogy tankfordulót is végre lehet hajtani a 001 FR-rel.

Tanácsadóként a 44 éves finn segít majd a kínai gyártó mérnökeinek az alváz és a hajtáslánc finomhangolásában, ilyen formában kamatoztatva a versenysportban szerzett tapasztalatait. Egy rövid videóban Räikkönent is megszólaltatták a szerződtetése kapcsán, aki a tőle megszokott rezzenéstelenséggel tudatta a hírt:

Welcome #ZEEKR chief performance adviser Kimi Räikkönen to push the speed and passion of #ZEEKR001FR to the limit. Stay tuned for more on Oct. 27! pic.twitter.com/RfbdcpTxlM

— ZEEKR (@ZEEKRGlobal) October 25, 2023