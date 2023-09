Több évnyi várakozást és ígéretek garmadáját küvetően ugyan a civil változat sorozatgyártása is csak most fordul a célegyenesbe, máris az „új generációs rendőrautót” látják a Tesla Cybertruckban.

Larry Ellison az Oracle számítástechnikai óriásvállalat alapítójaként és a Tesla egyik részvényeseként ennek tervezett megvalósításáról egy Las Vegas-i konferencián beszélt, sőt, renderelt képeken meg is mutatta az elképzelt koncepciót – írja a Carscoops. Hozzá kell tenni, az Oracle a rendvédelmi szerveknek jó ideje biztosít felhőszolgáltatásokat, így ez egy újabb szintlépést jelentene.

A képek alapján a Cybertruck rendőrségi változatát hatalmas ráccsal, látványos LED-világítással, hatósági megkülönböztető jelzéssel és vaskos terepgumikkal képzelik el. Ellisonnak viszont az is a célja, hogy a technológiát arra használja, hogy javítsa a rendőrök biztonságát. Ennek egyik központi eleme a „Tesla-szerű” képernyő, amin keresztül hangutasításokkal is elérhetők a főbb rendőrségi funkciók.

@Oracle to use @Tesla cybertruck as their next gen Police and emergency vehicle.

The vehicle will use in built cameras in the Cybertruck to send real time feed to the command center so that other officers arriving at the location will have live feed form the scene.

Oracle to… pic.twitter.com/mYDrwk1cl9

— tweelon (@tweelonxyz) September 20, 2023