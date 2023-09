Egyedi hangon énekel a gyalogosoknak az új Audi

Új hangzásvilággal, okosabb vezetőtámogató funkcionalitással, kibővített alapfelszereltséggel teszi vonzóbbá a Q4 e-tron kompakt elektromos szabadidőjárművet az Audi. Mindjárt ezeket is részletezzük, ám kezdjük a felsorolást a két legfontosabb újdonsággal: a hajtáslánc és a felfüggesztés átdolgozásával

Módosították az akkumulátor kémiai összetételét, így mostantól nagyobb teljesítménnyel tölthető az autó: a hátsókerék-hajtású, egymotoros modell akár a 135 kW, míg a két villanymotoros quattro verzió a 175 kW egyenáramú villanytöltést is támogatja. Így valós körülmények között 28 perc alatt tölthető 10-ről 80 százalékra az akku.

Az akkumulátorvédő funkció 80 százalékig engedi tölteni az akkut, így meghosszabbítva annak élettartamát. Amennyiben a navigációs rendszerben nagyteljesítményű töltőállomást programoztunk be úti célként, az Audi Q4 e-tron már eddig is úgy szabályozta az akkucsomag hőmérsékletét, hogy mire odaérünk a töltőpontra, a lehető leghatékonyabban tudjunk tölteni. Mostantól viszont egy új funkció: az utókondicionálás is megjelenik a fedélzeten, azaz a vezérlés töltés vagy huzamos használat után egészséges szintre hűti vissza az akkut.

A hátsó tengelyre egy teljesen új fejlesztésű, vadonatúj villanymotort szerelnek, ami különösen hatékony hűtésének köszönhetően kedvezőbb energiafelhasználás mellett nagyobb teljesítményt biztosít.

Megszűnik a 150 kW-os (204 LE) belépőmodell. A hátsókerék-hajtású Audi Q4 45 e-tron / Audi Q4 Sportback 45 e-tron teljesítménye az eddigi 195-ről 210 kW-ra (286 LE) nő, az autó 6,7 mp alatt gyorsul 100 km/órára, miközben a hatótávolság 562 kilométer. Az azonos összteljesítményű, de két villanymotoros quattro modellek esetében 6,6 másodperc a gyorsulási szintidő. Az eddigi csúcsmodell Audi Q4 50 e-tron quattro helyébe az Audi Q4 55 e-tron quattro / Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro lép, 220 helyett 250 kW (340 LE) rendszerteljesítménnyel. Így már 5,4 másodperc is elegendő a 0-100 km/óra gyorsuláshoz. Mostantól minden modell végsebessége 180 km/óra.

A futómű elemei új hangolást kaptak. A lengéscsillapítókat és a kormányművet egyaránt érintő beavatkozás nyomán közvetlenebb, pontosabb vezethetőséget kínál az Audi Q4 e-tron, függetlenül attól, hogy alapkivitelű vagy sportfutóművel rendeltük-e meg.

És akkor visszakanyarodhatunk a bevezetőben említett fejlesztésekhez. Új opció a 90 km/óra felett üzemképes aktív sávváltási segédlet: az autó szenzorai jelzik a sofőrnek, hogy bármely adott pillanatban biztonságos-e a sávváltás, és amennyiben a vezető ilyenkor az irányjelző karjára bök, az autó önállóan végrehajtja a manővert.

Mostantól nem kell felárat fizetni az Audi MMI navigation plus rendszerért, az Audi connect Navigation & Infotainment kiépítésért, sem a 10,25 colos digitális műszeregységért. Szintén alapfelszerelés a motoros csomagtérajtó, ugyanakkor opciós maradt a kulcs nélküli nyitás. Viszont az első ülések minden esetben fűtöttek. A felszereltségi szintek választéka kibővült az új Edition S Line kivitellel, amely fekete tükörházakat és kerékíveket, bronz keréktárcsákat és Audi logót, sötétített első és hátsó lámpatesteket, valamint márix LED fényszórókat tartalmaz.

Míg a törvényi előírásokkal összhangban 25 km/óra alatti sebességeknél minden Audi Q4 e-tron hangjelzéssel (AVAS) tájékoztat közeledéséről , felárért egyedileg komponált hangzásképet is kérhetünk az autóhoz. Ez két külső és két belső hangszórón keresztül szólal meg, bármikor kikapcsolható, működése sem az említett AVAS jelzőrendszer funkcionalitását, sem az audiorendszer hangzását nem befolyásolja.

Az Audi az év végétől nem csak Zwickauban, hanem Brüsszelben is gyártja a Q4 e-tron modellcsaládot. Az átdolgozott modellek azonban ennél jóval korábban: már szeptember 26-tól megrendelhetők Európa-szerte.