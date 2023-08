Nem volt még ennél erősebb, gyorsabb, drágább Porsche SUV

A négy éve ilyenkor bemutatott Cayenne Turbo S E-Hybrid 680 lóerős rendszerteljesítményével a leggyorsabb, a két évvel később leleplezett, 0-100 km/órára 3,2 mp alatt gyorsuló, 300 km/óra végsebességű Cayenne Turbo GT a leggyorsabb tagja volt a Porsche Cayenne-családnak. Az előbbi mostanra korossá vált, az utóbbi alól pedig a károsanyag-kibocsátási normák szigorítása húzta ki a talajt számos piacon (Európában, valamint jó néhány távol-keleti országban,) így lépni kellett, a Porsche pedig lépett.

A most bemutatott Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid benzinmotorja a korábbi Turbo S E-Hybrid 550 lóereje helyett 599 lóerőt ad le (mi lesz még itt, ha ebből is készül S változat?!), a villanymotor teljesítményét 100 kW-ról (136 LE) 130 kW-ra (176 LE) emelték. A rendszerteljesítmény így 680 helyett 739 lóerő, a forgatónyomatéki csúcs 900-ról 950 Nm-re nőtt.

Az autó 3,8 helyett 3,7 mp alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, a 295 km/óra végsebesség nem változott. A 14,1-ről 25,9 kWh-ra növelt kapacitású, új akkumulátornak köszönhetően azonban a maximális hatótávolság immár 82 km (városi forgalomban), a fedélzeti töltő mostantól 11 kW-os.

Alapfelszerelés az adaptív légrugózás, amely új kétkamrás, kétszelepes technológiájának köszönhetően szélesebb spektrumon tud alkalmazkodni az igényekhez – magyarul még kényelmesebb, de még sportosabb is lehet. Szintén szériában kerül az autóba a nyomatékvektor-szabályozó rendszer, valamint a nagy felbontású mátrix LED-fényszórók, viszont a PDCC aktív kanyarstabilizátor és a hátsókerék-kormányzás opciós extra.

A fent vázolt műszaki tartalomhoz nagyobb, fényes fekete rácsozatú légbeömlők, kétszer két kipufogóvég és piros féknyergek társulnak, az utastérben alumínium műszerfali betétek, 19 irányban állítható sportülések (vagy helyettük 14 irányban állítható komfortülések), speciális tetőkárpitozás és fűthető GT sportkormány teremt megfelelő környezetet.

A belső tér egyéb részletei a 2023-as modellfrissítésből ismerősek: ilyen a szabadon álló, ívelt kijelzőt alkalmazó, digitális műszeregység, a módosított kialakítású középkonzol, az utas elé kérhető, harmadik képernyő.

Míg a Turbo E-Hybrid hagyományos SUV és dinamikusabb Coupé karosszériával egyaránt elérhető, csak az utóbbi kérhető GT csomaggal, ami a fent említett Cayenne Turbo GT méltó utódjává teszi a hibridet.

A GT-pakk nem egyszerűen 10 mm-rel ültetett futóművet hoz, hanem új a geometria is, így elsősorban kanyarban precízebb, kezesebb az autó. A csomag a kerámia kompozit fékeket is tartalmazza, valamint a 22 colos kerekekre egyedi sportabroncsokat is rendelhetünk. Az aktív kanyarstabilizátor és az összkerékkormányzás itt is feláras tétel.

A Turbo GT helyébe lépő, GT-csomagos Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé egyedi orrkialakítást, fekete dekorbetéteket, karbon zárólemezes hátsó légterelőt, középen kivezetett titánkipufogót, valamint szénszálas tetőlemezt és diffúzort kapott. A módosítások nyomán 3,6 mp alatt gyorsul 0-100 km/órára, a végsebesség 305 km/óra, azaz magasabb, mint eddig bármely Cayenne-é. Ugyanez igaz a vételárra is: míg a mezei Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid már valamivel 176 ezer euró fölött elvihető, és a Coupéért is elég 179 ezret fizetni, a GT-csomag majdnem 30 ezer euróba (kb. 11,5 millió Ft) kerül, így ennek a csúcsverziónak az alapára meghaladja a 208 ezer eurót, azaz 80 millió forintot (a Porsche által közölt, németországi árak).

A Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid szabadidőjárművet, illetve a GT-csomagos Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupét bemutató gyári videók ide kattintva tekinthetők meg.