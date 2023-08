Egy szűk éven belül másodszor prezentál új modellt a B-SUV szegmensben a Mitsubishi. Az első egy régi ismerős, a Renault Captur átcímkézett változata volt, amelyet Európában fog forgalmazni a márka. A most bemutatott XForce ezzel szemben egyedi konstrukció, sajátosan ázsiai stíluselemekkel – ezt viszont, bármennyire szeretnénk is, kizárólag délkelet-ázsiai piacain tervezi értékesíteni a Mitsubishi.

Stílusos, ötletes városi Mitsubishi érkezik 1 /22 Fotó megosztása: 2 /22 Fotó megosztása: 3 /22 Fotó megosztása: 5 /22 Fotó megosztása: 6 /22 Fotó megosztása: 7 /22 Fotó megosztása: 9 /22 Fotó megosztása: 10 /22 Fotó megosztása: 11 /22 Fotó megosztása: 13 /22 Fotó megosztása: 14 /22 Fotó megosztása: 15 /22 Fotó megosztása: 17 /22 Fotó megosztása: 18 /22 Fotó megosztása: 19 /22 Fotó megosztása: 21 /22 Fotó megosztása: 22 /22 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A külső ambivalens: a T-alakú első és hátsó helyzetjelzők geometrikus formát diktálnának, ehhez képest a lemezfelületek hangsúlyosan sportosak, gömbölyítettek. A 222 mm-es szabad hasmagassághoz összkerékhajtás nem társul, van viszont négyprogramos üzemmódváltó, ami csúszós, egyenetlen vagy vizes felületen segíti a biztonságos előrejutást.

A motor egy 1,5 literes benzines, amihez kétarcú CVT-váltó csatlakozik. Ez komfortos vezetési stílus esetén a megoldás alaptermészetének megfelelően, fokozatok nélkül változtatja az áttételt, ha viszont padlógázt ad a sofőr, szimulált fokozatokkal működik, a gyorsítási érzetet „visszakapcsolással” javítja a vezérlést.

A Mitsubishi szerint öt felnőtt utasnak nyújt kényelmes helyet a városi crossover. Elöl hangsúlyozott oldaltartású ülések várják a vezetőt és utasát, rengeteg a tárolóhely (21 félliteres palackot helyezhetünk el a kocsiban, ebből jó néhány a padlókonzoli hűtött rekeszben fér el), hátul is van szellőzőrostély és USB töltőaljzat. Elöl vezeték nélkül is tölthetünk telefont. A műszerfalat, és részben az ajtópaneleket is, világos, folttaszító szövetbetét borítja, stílusossá és vidámmá téve a környezetet.

A műszeregységet helyettesítő képernyőn digitális vagy analóg megjelenítést választhatunk, a multimédiás monitor 12,3 colos, szándékosan szögletes kontúrokkal (hogy terepen ehhez viszonyítva állapíthassuk meg a karosszéria oldaldőlését.) A széles kijelzőn három szegmensben jeleníthetők meg információk. Van egy terepmonitor funkció, ahol a Pajero klasszikus offroad-műszereinek digitális mása tölti be a nagy képernyőt, illetve újdonságként arra is megkérhetjük az autót, hogy segítsen belőlünk jobb sofőrt faragni.