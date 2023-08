Nagyon gyors, nagyon drága az elektromos luxuskabrió

A villanyautók piacáról eddig jobbára távol maradtak a kabriók, ezért a Fisker Ronin akár teljesen átlagos kialakítással is jelentős érdeklődésre tarthatott volna számot. Ehelyett azonban egészen más utat választott a kaliforniai gyártó: olyan megoldásokkal és paraméterekkel dekorálta ki újdonságát, amelyek külön-külön is lenyűgöznék a vevőket, együtt pedig ténylegesen egyedülállóvá teszik a négyajtós, ötszemélyes kabriót, amelyet aztán ehhez mérten áraztak be.

Lássuk, mit kapnak majd a vevők 385 ezer dollárjukért (134 millió Ft) cserébe. Először is az alumínium térvázba teherviselő elemként beépített akkucsomagot, amely az előzetes számítások szerint 960 kilométer körüli hatótávolságot tesz lehetővé. Másodszor is 1000 lóerő körüli rendszerteljesítményt – logikus feltételezés, hogy összkerékhajtású lesz az autó, de erre vonatkozóan nincsenek még információk. Kaptunk viszont támpontot a menetdinamikáról: a végsebességet 275 km/órában maximálják, álló helyzetből pedig nagyságrendileg 2 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára az autó.

Ha mindez nem volna elég, az oldalajtók és a szénszálas tetőszerkezet okostelefonról vezérelhető. Amint az első szárnyas ajtók kellő mértékben felnyíltak ahhoz, hogy a hátsó félajtó is nyitható legyen, az utóbbin előugranak az eddig a lemez síkjába simuló kilincsek.

A Fisker Ronin már előrendelhető, az első autókat 2025 második félévében, azaz két év múlva kezdik kiszállítani. Mindössze 999 példányban készül majd a kocsi.