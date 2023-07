Komoly problémák vannak az új Ladákkal, az autók hetven százaléka alkatrészhiányosan, eladhatatlanul áll a kereskedésekben. A hiány leginkább a navigációs rendszereket, az indítógombokat és a műszerfalat érinti – írta a Telex.

A márkakereskedések arra várnak, hogy az AvtoVAZ szállítsa le a hiányzó alkatrészeket, amelyeket még be is kellene építeni. Az alkatrészgyártást és -importot az Oroszországra kivetett szankciók komolyan hátráltatják. Az alkatrészhiány miatt már előfordult, hogy a gyári munkásokat kényszerszabadságra kellett küldeni.

Az új Ladákkal kapcsolatos problémák feltűnő példája volt, amikor a júniusi szentpétervári gazdasági fórumon, a Lada Aura nyilvános bemutatóján a Sberbank elnökének szánt kocsi nem indult el.

Bust out the #Lada gags: The new model Lada Aura failed to start at a media presentation of the car to Sberbank boss Herman Gref at 'Putin's Davos' St. Petersburg forum. pic.twitter.com/oTr379mbcH