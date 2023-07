Amerikai autókat árverez el a NAV, köztük igazi különlegességeket. Kalapács alá kerül két 60-as években készült Ford Mustang (11 és 5,5 milliós kikiáltási áron), valamint egy 1981-es Pontiac Firebird is (3,5 milliós kikiáltási árral).

A modernebb autók kedvelői számára is akad csemege, most egy 2018-as Ford Mustang GT is keresi új tulajdonosát 10,5 milliós kikiáltási árral.

Az autókra július 24-től négy napon át lehet licitálni a NAV árverési felületén. Az esemény előtt – július 17-én – személyesen is megtekinthetők az autók.