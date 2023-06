Idén 120 éves a Harley-Davidson és az európai fesztivál egyik fénypontja szombaton lesz, amikor 6000 motoros gurul végig Budapesten. Szóval aki még nem kapta fel a héten a fejét a csopperek rotyogására, az most garantáltan fog belőle kapni egy jó adaggal. Viszont ha nem vagy kíváncsi rájuk és szeretnéd elkerülni őket, akkor mutatjuk, merre nem menj szombaton.

A motorosok 10 órától sorakoznak fel a Dózsa György úton, majd a felvonulás 11 órakor indul, és a menet a főváros legszebb és egyben legfontosabb látnivalóit – budai vár, Alagút, Lánchíd, Parlament stb. – érintve érkezik vissza a kiindulási pontba.

A felvonulás szabályai:

csak egy sávot használj,

ne előzz,

viselj védőruhát,

légy tekintettel másokra,

viselj sisakot,

a legfontosabb, hogy élvezd a motorozást!

A héten már történt több súlyos és tragikus motoros baleset is, ugyanis rengetegen elindultak az eseményre az ország számos pontjáról és határon túlról is, szóval ne csak a felvonulás alatt tartsátok be ezeket a szabályokat kedves motorosok.