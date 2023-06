Katalizátortól a villanyautókig

Virágkorukat érik a sportkocsik. Hogy ezért mennyi áldozatot kell hozniuk a gyártóknak, azt nem lehet pontosan megállapítani. Egy biztos, valamennyiük eskü alatt vallja, hogy betart minden környezetvédelmi és műszaki előírást, hogy még véletlenül se rójon pluszterhet a környezetre. Ha kell, akár villanymotorral is kínálják portékájukat.

Ha csak Németországot nézzük, ott már több mint egymillió igazi villanyautó közlekedik az utakon – ebben a számban nincsenek benne a hibridek. (Magyarországon ez a szám 20 ezres nagyságrendű.) Az újonnan forgalomba helyezett gépkocsik közül ott minden hatodik BEV (Battery Electric Vehicle, vagyis akkumulátoros elektromos autó).

Sportautókért rajongóként eleinte nem tett különösebben boldoggá minket az elektromos négykerekűek térhódítása, mostanra azonban el kell ismernünk, igenis van létjogosultságuk, tudniillik specifikus előnyökkel rendelkeznek. Ilyen például a remek gyorsulás, az alacsony súlypont és a kedvező súlyeloszlás, de említhetjük a gázpedál és a motor között fennálló közvetlen kapcsolatot is.

Ezeket kihasználva ma már több gyártó is kínál vásárlóinak kimondottan sportos elektromos modelleket. Az elsők között említendő a Porsche Taycan, és ha igazak a hírek, a 918-nak is lesz teljesen elektromos változata. Ott a Kia EV6 GT, a Hyundai az Ioniq 5-ből és 6-ból készít gyárilag tuningolt példányokat N néven, és hamarosan a VW ID.3-ból is piacra kerül egy vadabb kivitel.

A gond azonban még mindig a hatótávval van. A Sport Auto magazin egyik elektromos sportlimuzinokat bemutató tesztjéből is kiderül – a számos dicséreten túl –, hogy az „autó egyik legnagyobb gyengéje az egy feltöltéssel megtehető hatótávolság. A gyártó állítása szerint 518 kilométer, a valóságban azonban sosem több 250-nél. Főleg télen, amikor több energia fogy, és gyengébben teljesít az akkumulátor. Áramot vételezni ugyan egyre több helyen lehet, de nem mindenütt egyforma a töltők teljesítménye.”

Tehát nem elegendő csak simán az utcai töltési lehetőségek hézagosságára gondolni, hanem annak (változó, de minden esetben magas) költségeire, ugyanis sok helyen már időalapú az utcai töltés, tehát ha lassan „csepeg” az áram, jóval drágább lesz egy kilométer. Volt, hogy 12 literes benzines fogyasztásnak megfelelő árban sikerült a villanyautót újratölteni.

Az sem „ritka, hogy kétórányi tovább autózás kedvéért körülbelül 45 percet kénytelen eltölteni várakozással az elektromos Mercedes gazdája olyan helyen, ahol igazából semmi dolga” – írja szintén a Sport Auto. Tehát ez is komoly probléma, mert nem is biztos, hogy van szabad hely, még ha jó is a töltőállomás. Ha nincs hely, és ott áll az autó üresen, akkor sofőrje figyelmességére, empátiájára vagyunk bízva. Lehet, hogy inkább befejezi ebédjét, miközben a töltés már leállt? Újabb bukott percek az önmagában is időigényes procedúrában.

És visszatérve az első idézetben leírtakra: ha a valódi hatótáv csak 250 kilométer, szemben a gyárilag mondott– esetünkben – 518-cal, akkor ezer kilométeres út esetén nem azt jelenti, hogy 4-5-ször kell megállni, mert nem biztos, hogy pont 245 kilométerenként van töltőpont. Amikor 100 kilométer van hátra, vagyis körülbelül a töltöttség 40 százaléka környékén az embert elkezdi gyötörni a töltöttségi para, mely nyugtalan kereséssel párosul, miközben óvatosabban nyomjuk a gázpedált, egyúttal lekapcsoljuk a légkondit.

Ha pedig megpillantunk egy szabad töltőpontot, hiába van még mondjuk 70 kilométernyi hatótáv, megállunk tölteni, hogy újabb 250 kilométert kaphassunk. Jó esetben. Mert – ismét idézve a tesztnaplóból – ha az autós „képtelen fegyelmezni magát, és ólomlábbal nyomja a gázpedált, akkor – és ehhez még nem is kell eszeveszetten döngetnie – könnyen akár 200 kilométer alá is lecsökkenhet a hatótávolság”.

Vagyis teljesen fordítva ülhetünk a lovon, azaz hosszú távon nem enged sietni az elektromos autó, pedig technikailag – az akkut kivéve – nagyon is alkalmas rá. Ahogyan az a legfrissebb Sport Auto tesztjeiből kiderül.

Terjednek a villanyautók, ám szerencsére szép számban kaphatók még hagyományos hajtásrendszerű modellek. Így az elektromos autók mellett számos benzines, akár V12-es motorral szerelt vadállat is megtalálhatók a Sport Auto legfrissebb számában.