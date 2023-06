Ötven évet ment vissza az időben ez az autó

Június 7-én, Milánóban leplezte le vadonatúj elektromos szabadidőjárművét a Volvo. Az EX30 általános bemutatását meg is ejtettük, de akkor még nem álltak rendelkezésre műszaki adatok.

Időközben viszont ezeket is közzétette a Volvo, így most megosztjuk veletek, elhelyezve a modellt a márka történelmi mátrixában.

Az EX30 városi crossover, azaz akkora, mint húsz évvel ezelőtt a kompakt autók voltak, 4233 mm hosszúságához 2650 mm-es tengelytáv társul. A 2006 és 2013 között gyártott C30 karosszériája 4,27, tengelytávja 2,64 méter hosszú volt. Az 1988 és 1996 között forgalmazott 400-as széria 4,31 méteres karosszériájához 250 centis tengelytáv társult. Ha még egy generációt visszaugrunk az időben, az 1976-ben bemutatott 300-as sorozat a maga 4,19 méterével és majdnem 240 centis tengelytávjával kisebb ugyan, de a 360-a szedán 4,3 méter hosszú volt, azaz még ez a 47 éves modell is túllógott volna az EX30-ason!

Ha méretben nem is nagyobb, tömegét tekintve sokkal, sokkal súlyosabb bármelyik említett modellnél. A 300-as széria legnehezebb perceiben 1,1 tonnát nyomott, ennél a 400-asok sem voltak nehezebbek, a C30 már 1,3 és 1,4 tonna közé lőtte be magát. Az EX30 ezzel szemben kis akkuval, egy villanymotorral is túllépi az 1,8 tonnát, ha pedig mindent belepakolunk, kevesebb mint 40 kilóval marad el a kettő tonnától! Összehasonlításként: a jelenleg kapható S90 szedán induló tömege 1,8 tonna; az első generációs XC90 pedig 2020 kilótól indult felfelé. De hogy a villanyautóknál maradjunk: az egy számmal nagyobb Volvo C40 crossover elektromos kivitelében is „csak” 1,7 tonnát nyom.

Nagyon pici és nagyon nehéz tehát a Volvo EX30, cserébe rettentően erős is.

Az egy villanymotoros, hátsókerék-hajtású modellek csúcsteljesítménye 272 lóerő, a maximális forgatónyomaték 343 Nm. A belépő modell 5,7 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/órára; a nagy hatótávolságú akkumulátorral szerelt variánsnak 5,3 mp is elég ehhez. A kétmotoros, összkerékhajtású csúcskivitel összesítve 428 lóerős, 543 Nm-es; az autó 3,6 mp alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára. Ezek az értékek messze jobbak, mint amit a márka legendás izomautói tudtak.

Az 1995-ben bemutatott Volvo 850 T5 R öthengeres, soros motorja 240 lóerővel és 6,9 mp-es gyorsulással nyűgözte le közönségét. A 2014 és 2017 között gyártott Volvo S60 Polestar háromliteres sorhatos motorja már 350 lóerőt és 500 Nm-t adott le; ami 4,9 másodperces sprinthez volt jó. A faceliftet követően beépített, soros négyhengeres turbómotor pedig már 367 lóerőre volt képes, a gyorsulás szintideje 4,7 másodpercre csökkent. Az eddigi teljesítménycsúcs-tartó XC40 Recharge 408 lóerős, a 0-100 km/órás gyakorlatot 4,9 másodperc alatt tudja le.

Végsebesség dolgában nem is lehet rekorder az EX30: a Volvo újkori irányelveivel összhangban 180 km/óránál leszabályoz a vezérlés.

Végezetül a hatótávolságok: az EX30 kisebbik akkumulátora bruttó 51, nettó 49 kWh kapacitású, ami 344 kilométeres becsült WLTP hatótávolságot jelent. A nagyobbik akkucsomag bruttó 69, nettó 64 kWh-s; ha ezt egy villanymotor meríti, akár 480 kilométert mehetünk el két töltés között, az összkerékhajtású modell szabványos becsült hatótávolsága 460 kilométer.

