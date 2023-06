Ebből az autóból nem vehetsz egyet, csak kettőt

Graham Hill és Roy Salvadori a hatvanas évek legendás és sikeres autóversenyzői voltak. Az ő Jaguar E-Type versenyautóik ihlették azt a tizennégy felújított példányt, amelyet a gyári restaurációs részleg újított most fel.

A történet 1961 áprilisában kezdődött, amikor – mindössze egy nappal az E-Type világpremierje után – a gyárban Claude Baily főtervező előállt egy sor olyan módosítási javaslattal, amelyek erősebbé, gyorsabbá tették a modellt. Alig pár héttel később a fent említett úriemberek két dobogós helyezéssel indították útjára a modell motorsportkarrierjét, amely aztán a C-Type és a D-Type méltó örökösének bizonyult: az E-Type ZP modellek 1961 és 1964 között nem kevesebb mint huszonnégy dobogós helyezést értek el.

Graham Hill indigókék versenyautója és Roy Salvadori gyöngyházszürke Jaguarja állt modellt a most bemutatott felújításokhoz. Nemcsak az autók színei és rajtszámmezői stimmelnek, de az olyan, korabeli módosításokat is átvezették, mint a felesleges ballasztnak ítélt díszítőelemek és lökhárítóbabák. Általában teljesen korhű megjelenésre törekedtek, a fa kormánykeréktől kezdve a motorházfedelet rögzítő bőrszíjig. Az utastérben az első győzelmek helyszínét, az Oulton Park (Graham Hill), illetve a Crystal Palace (Roy Salvadori) versenypályákat idéző grafika mellett egy-egy fél babérkoszorú is helyet kap – a két autó így együtt adja ki a legendát.

Minden egyes autóra 2000 munkaórát fordítottak a Jaguar Classic restaurátorai, akik a csomag vonzóbbá tétele érdekében csaltak egy kicsit: annak idején az összes versenyautó drophead, azaz roadster volt, Salvadori versenyautóját viszont kupéként álmodták újra.

Az autókhoz korabeli stílusú, de modern gyártású bukósisakokat is mellékelnek: ezeket gyártójuk kifejezetten az ügyfél fejméretéhez igazítja, sérülésmentes tárolásukra pedig az ülések kárpitozásánál használt bőrből méretre szabott táska szolgál.

A kollekció összes tagját a Series 1 (1961-1964) E-Type alapjaira építették, beleértve annak 3,8 literes, 269 lóerős motorját. A mindennapi használhatóság érdekében az eredeti alumíniumhűtőt elektromos ventilátorral szerelték fel, a motor elektronikus gyújtást kapott, a kipufogórendszert nemesacélból építették újra. A váltót könnyen kapcsolható, végig szinkronizált, ötfokozatú, kézi egységre cserélték, amelynek alumíniumháza pont akkora, mint az eredeti, négyfokozatú, kézi váltóé, így gond nélkül beépíthető annak helyére. A csomagot takaróponyva, valamint a csomagtér padlója alatt elhelyezhető, egyedi emelő teszi teljessé.