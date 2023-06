Hétszemélyes villanyautót épített a Volkswagen

Soha nem gyártott még akkora üvegtetőt a Volkswagen, mint ami opcióként rendelhető a nyújtott tengelytávú ID. Buzz akkumulátoros elektromos egyterűhöz. A másfél négyzetméteres alapterületű üvegfelület árnyékoló helyett elektrokromatikus sötétítést kínál; a fényáteresztés mértéke hangvezérléssel vagy a központi képernyőről, csúszkával módosítható.

A hatalmas panorámatető nem az egyetlen fénypontja az óriásnak, amely az alapmodellnél 25 centiméterrel hosszabb (3238 mm) tengelytávon nyugszik. A karosszéria ugyanennyivel nőtt 4962 mm-re; a csomagtartó maximális térfogata 2205 helyett 2469 liter.

Az autó legvonzóbb jellemzője a harmadik üléssor, amely ugyanúgy síkba fektethető, mint a második üléspad (ami helyett a képek tanúsága szerint két önálló ülés is rendelhető lesz.) Mivel az ülések nem a padlóba, hanem a padlóralapulnak, hátul külön behelyezhető padló egyenlíti ki a szintkülönbséget.

Motorból és akkumulátorból is nagyobbat kap a nyújtott ID. Buzz: utóbbinak 77 helyett 85 kWh a nettó kapacitása, míg a 150 kW-os villanymotor mellett egy nagyobb, 210 kW-os villanymotor is bekerül a kínálatba. Míg a kisebbik motorral a végsebesség 145 km/óra, a nagyobbikkal akár 160-nal is száguldhatunk; a 0-100 km/óra gyorsulás szabványos ideje 7,9 másodperc.

Ennél is erősebb és gyorsabb lesz a 2024-ben érkező, összkerékhajtású ID. Buzz GTX: a 250 kW összteljesítmény és az ezzel járó nyomatéknövekedés 6,4 másodpercre javítja a sprintidőt.

További újdonság a head-up kijelző, az új generációs infotainment rendszer, valamint az okostelefonról távvezérelhető parkolórobot funkció.

Cikkünk elején egy másik fénypontot is említettünk, ezzel azonban az európai vevők nem találkozhatnak. Egyelőre csak Észak-Amerikában engedélyezett ugyanis a világító VW-logó az autó orrán – a tengerentúli piacon nem csak ezt, hanem klimatizált üléseket is kapnak majd a vevők.

Mindkét kontinensen 2024-ben indul a forgalmazás, gyártani kizárólag Hannoverben fogják az autót.