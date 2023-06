Ilyen autót sosem fog gyártani a BMW, mégis létezik

Új értelmet adott a BMW M3 kombiváltozatának, miután azt egy németországi tuningműhely, a Lightweight Performance vette kezelésbe. Ennek révén született kvázi egy CSL-változata a típusnak, ami igazi ritkaságnak számít a bajor márkánál, úgy pedig pláne, ha gyári példányokat keresünk. Ezt jól példázza az M4 CSL, amiből mindössze 1000 példányt gyártott a BMW, limitált szériás modellként viszont elképesztő összegeket kérhetnek el érte.

Az átalakítások főként szembetűnő nyomot hagytak: az optikai tuning részeként több olyan alkatrészt is felhelyeztek az M3 Touringra, amit korábban más BMW-modelleknél is használt a tuningcég, mint például a hátsó szárnyat az M4 GTS-en. Az elejét pedig szinte egy az egyben az M4 CSL-ről kopírozta, a motorháztetőt, az első légbeömlőket és a hűtőrácsokat – divatos, 21. századi kifejezéssel élve: veséket – is beleértve. Az nem derült ki, hogy mindehhez volt-e szükség donorautóra, csak annyit árultak el, hogy volt hozzáférésük a „BMW-polchoz”.

Nézd meg képeken a durvább M3 Touringot:

Szintén látható változást eredményezett az M3-as kombi megjelenésén, hogy annak elejét némiképpen lejjebb ültették az Eibach rugóival, így optimalizálva annak sportos út- és testtartását. Az új, szénszálas kipufogóvégek, a leömlőcsövek és a hangtompító már csak hab a tortán – igaz, valószínű, hogy az utóbbi nem a tervezett módosítások közé tartozott, sokkal inkább az európai környezetvédelmi normáknak való megfelelés állt a háttérben.

A 3,0 literes, hathengeres motorhoz nem nyúltak hozzá különösebben, így is 10-15 lóerővel vált erősebbé a gyárilag 510 lóerős M3, a nyomatékát pedig 10-15 Nm-rel emelték meg, ami összességében 660-665 Nm-t jelenthet. A tuningcég szerint csökkent az ellenállása, sportosabb a hangzása, és a karosszéria körüli légáramlatokat is sikerült optimalizálni. De legalább született egy olyan BMW, amilyet a BMW aligha fog gyártani, és közben talán a hétköznapi ember számára is elérhetőbb, mint bármilyen gyári specifikáció.