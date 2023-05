Gyakorlatilag az út szélén hagyta a Tesla egyik pórul járt ügyfelét: a kaliforniai Bishal Malla épp az egyik helyi autópályán közlekedett, amikor félreállt, hogy megnézze, nem kapott-e defektet, ekkor azonban a Model Y elkezdett füstölni, majd teljesen kigyulladt.

Malla a történteket a közösségi médiában osztotta meg, és bár hálás, amiért ép bőrrel megúszta, hozzátette, félt attól, mi történhetett volna, ha éppen a családja is vele van. Mindemellett azzal sem volt, illetve most sincs kibékülve, ahogyan a Tesla kezelte a helyzetet – a történetéről a Business Insider számolt be.

„Már két hét eltelt, és még egy telefonhívás sem érkezett a Teslától. Igen, a biztosítás fedezi az autót, de a Teslának is mondania kellene valamit. Remélem, kivizsgálják, mi okozta a tüzet, és valahogyan kompenzálják majd a keletkezett kárt. Csak egy válasz kell, továbbá másokat is szeretnék megóvni attól, hogy ilyen problémával kelljen szembesülniük” – írta a Redditen.

My Tesla Y caught fire on Saturday, May 6 at the California hwy. I was driving on a ramp to enter the freeway when I hear a noise from the bottom. I opened my door and saw smoke coming from the bottom. It’s been 2 weeks and not a single follow up. I need answers. pic.twitter.com/kW4wTp6V2U

