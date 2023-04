Új akkumulátort mutatott be Contemporary Amperex Technology (CATL) a Shanghai-i Autókiállításon, a héten. A Debrecenben is üzemet építő gyártó közleménye szerint az új telep egyszerre képes nagy energiasűrűséget és magas szintű biztonságot elérni, ami lehetővé teszi, hogy utasszállító repülőgépekben is alkalmazzák őket. De nem ez lesz első bevetésük.

A CATL kondenzált akkumulátora akár 500 Wh/kg energiasűrűségre is képes, ami óriási előrelépés, hiszen a kínai cég jelenleg 160 Wh/kg-os akksikat készít, miközben a Tesla 4680-as akkumulátorcellái, amelyek a piacon ma kapható legfejlettebbek között tartanak számon, nagyjából 300 Wh/kg energiasűrűséggel rendelkeznek.

A gyártó leírása szerint a fejlődést úgy érték el, hogy kondenzált állapotú elektrolitokat használnak egy mikron-szintű önadaptív hálós szerkezet kialakításához, amely képes a láncok közötti interaktív erők beállítására, így javítva a cellák vezetőképességét és ezzel együtt a lítiumion-szállítás hatékonyságát, miközben növeli a mikroszerkezet stabilitását.

Ultra-nagy energiasűrűségű katódanyagokat, innovatív anódanyagokat, szeparátorokat és gyártási folyamatokat alkalmaznak, amelyek így állítólag kiváló töltési és kisütési teljesítményt eredményeznek. Azt állítják ez hozza meg az ágazat számára az áttörést, hiszen az új típusú akkumulátor magas szintű biztonság mellé könnyű súlyt társít.

Azt is bejelentette a CATL, hogy az új akkumulátoroknál légiközlekedés szintű szabványokat és teszteket alkalmaz, hogy megfeleljen a magas szintű biztonsági és minőségi követelményeknek. Ugyanakkor máris dolgozik partnereivel az elektromos személyszállító repülőgépek fejlesztésén.

Egy repülőgép forgalomba állítása évtizedekig is eltarthat, így vélhetően egy ideig még kerozinnal hajtott sugárhajtóműves repülőgépekkel fogunk utazni, azonban a technológiával a közutakon hamarabb találkozhatunk. Nem is véletlen, hogy egy autókiállításon mutatta be az új akkumulátort a gyártó.

A CATL ugyanis azt is bejelentette, hogy a kondenzációs akkumulátorok autóipari változatát is piacra dobja. Sőt, még ebben az évben tömeggyártásba kerülnek a telepek. Mindez pedig tovább pörgetheti a gyártók versenyét, amelynek nyomán, könnyebb, de nagyobb hatótávú villanyautók kerülhetnek piacra.

Vagyis elérkezhet az olcsóbb villanyautók kora, mert talán kisebb autókban is elterjedhet az elektromos hajtás, nemcsak 2-3 tonnás monstrumokkal lehet majd megfelelő hatótávolságban gondolkodni. A gyorsabb töltés pedig az infrastruktúra oldalról is előnyös, hiszen egy-egy jármű nem foglalja annyi ideig az amúgy még nem elégséges számú töltőket. Ez persze egyelőre csak vágyott forgatókönyv, hiszen az új technológia nem lesz olcsó azonnal. A fejlődés mindenesetre jó.