Az első negyedév során 1,1 milliárd literről rekordmértékben (18 százalékkal), 900 millió liter közelébe zuhant a körülbelül ezer „márkás” hazai üzemanyag-kút forgalma – derült ki a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) adataiból.

Ezen belül gázolajból 22 százalékkal kevesebb, 552 millió liter fogyott. A benzin iránti kereslet tizedével, 344 millió literre esett. Az összes üzemanyag és a gázolaj esetében ekkora zuhanásra a negyedéves adatok nyilvántartásának 2007-es kezdete óta nem akadt példa – írta a Népszava.

A változásokat szinte kizárólag a hatósági üzemanyagárak 2021 novemberi be-, illetve 2022 decemberi kivezetésének hatásával magyarázza Grád Ottó, a MÁSZ főtitkára. A 480 forintos hatósági árkorlát bevezetését követően még a külföldiek is korlátozás nélkül vásárolhattak üzemanyagot, akik éltek is a lehetőséggel.

A mostani adatok voltaképp az utolsó, 2020-as „békeév” szintjének felelnek meg – hangsúlyozta Grád Ottó. Ezt követően ugyanis a koronavírus-járvány először esést, majd a – nemzetközi energiaárak megugrása nyomán – fixált hazai tarifák más okkal nem magyarázható ugrást hoztak a forgalomban. A mostani visszaesésben más hatások – így a fogyasztók gazdasági helyzete vagy az ár – eltörpülnek.

A MÁSZ-adatsorok szerint a prémiumbenzinek forgalma a tavalyi év első negyedéhez képest közel ötödével, a gázolajé pedig majdnem felére esett. A jelenséget a főtitkár leginkább az alaptermékekhez viszonyított nagy – literenként akár 40-60 forintra is rúgó – árkülönbséggel magyarázta.