Patinás olasz autómárka ébredhet fel a kómából

Az elmúlt években fokozatosan veszítette el egykori fényét a Lancia márka, és mostanra többé-kevésbé mindenki beletörődött a szomorú ténybe, hogy egy újabb patinás gyártó dobja be a törölközőt. Mindenki, kivéve a Stellantis csoport vezérkarát, akik újabb esélyt szavaztak meg a legendás olasz márkának.

Az újrakezdés jelképe a Pu+Ra HPE kupétanulmány, amelynek neve a letisztult (pure), ugyanakkor radikális formanyelvre utal, a HPE pedig a high power electric, azaz nagyteljesítményű elektromos kifejezés rövidítése. A HPE egyébként először közel ötven éve tűnt fel a Lancia szótárában: akkor a nagyteljesítményű kombi (high performance estate) kifejezést rövidítette a Lancia Beta megnevezéseként.

Most azonban maradjunk a letisztult, radikális, nagyteljesítményű elektromos újdonságnál, mert az ebben testet öltő értékek mentén kíván ugyanis visszakapaszkodni az aktív márkák közé a Lancia. A formanyelv a következő tíz évre határozza meg a márka irányát, az első szériamodellük, ami ezt az – egyébként az olasz prémium bútorgyártásból ihletet merítő – dizájnt alkalmazni fogja, az új generációs Ypsilon lesz. Ami pedig az elektromosságot illeti, a Lancia a tervek szerint 2026-tól kezdve kizárólag akkumulátoros elektromos (BEV) autókat mutat majd be, 2028-tól pedig – amikor egyébként az új Delta is színre lép – egyáltalán nem gyárt, és nem is forgalmaz már olyan modellt, amelyben belső égésű motor dolgozik.

A Pu+Ra HPE tervezői a 2024-ben debütáló új Ypsilon elektromos hajtásláncát előlegezték meg – kár, hogy ezzel kapcsolatban konkrétumokat nem, csupán három fontos közelítő értéket közölt a cég. Ezek szerint az autó több mint 700 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel, akkumulátora alig több mint 10 perc alatt feltölthető (nyilván 10-ről 80%-ra), energiafogyasztása pedig nem éri el a 10 kWh/100 kilométert, ami pedig rendkívül jó érték.

Ezeknek az impozáns értékeknek az elérését áramlástanilag optimalizált részletek (alacsony tetővonal, digitális külső tükrök, burkolt fenéklemez, valamint speciális kialakítású Goodyear abroncsok is hozzájárulnak.

Ha a hajtástechnológiát nem is részletezi a gyártó, a digitális rendszereket annál aprólékosabban ismerteti. Ilyen az új SALA rendszer, amely a klímaszabályozás, a külső és belső világítás, illetve az audiorendszer központosított, minimalista érintőfelületen, illetve hangvezérléssel megvalósítható szabályozására szolgál – a név a sound, air, light augmentation (azaz hang-, levegő- és fényjavítás ) kifejezés betűszava.

Ez három alapvető üzemmódban használható. A – szintén új – Chameleon rendszer a külső környezeti viszonyokhoz igazítja az utastéri hangulatot, így kvázi lebontva a falat a környezet és a belső tér között. Ennek része, hogy minden üvegfelület elektrokromatikusan elsötétíthető, így árnyékba borítva a belsőt.

A második üzemmód a Stellantis által frissen kifejlesztett, mesterséges intelligencia alapú vezérlést alkalmazva előre megjósolja a vezető és az utasok hangulatát – ez testre szabott, prediktív élmény, azaz tailored predictive experience, avagy TAPE néven fut. A harmadik lehetőség pedig a klasszikus szórakoztató üzemmód, amely online kapcsolaton keresztül biztosít hozzáférést filmekhez, játékokhoz közösségi csatornákhoz.

A SALA kezelőfelület és annak alfunkciói a jövőre színre lépő Lancia Ypsilon fedélzetén sorozatgyártásban is megjelennek; a technológia a későbbiekben frissíthető, így folyamatosan fejlődni képes.

Elektronikusan tehát nagyon erős a Lancia Pu+Ra HPE, a lényeg azonban mégis csak a különleges dizájn, amit a Cassina luxusbútor-márka bevonásával alakítottak ki. A formák, az anyagok az autóiparban szokatlanok, ám a lakberendezés magasiskolájában maguk is legendának számítanak – a kagylóülések például párnázatukban (ha formájukban nem is) a hetvenes évek ikoikus foteljét, a Cassina Maralungát idézi.

Az autót egyenes vonalak és tökéletes körök kombinációja rajzolja ki. Kör alakú a tetőablak, az első és hátsó üléseknél elhelyezett kezelőfelület; a műszerfal maga is egy félkör. Szintén félkör alakban forog el a tetőablak nyitható szegmense, a műszerfal pedig használatba véve lebillen, és hatalmas ferde kijelzővé változik.

Kívülről az orrészt három szegmensre tagoló fénysávok, a hátul szabadon álló karikaként megformált zárófények és a szintén térbeli, lebegő Lancia felirat kölcsönöz szoborszerű megjelenést az autónak; az elrendezésben a Stratos előtt hajt főt az autó. A zöldeskék, vízszerű fényezés és az egyszerű, áramvonalas forma szintén a márka klasszikus formai készlettárából építkezik, ahogy vadonatúj márkalogó is a korábban alkalmazott heraldikai elemeket használja fel.

Egy progresszív autónak persze környezettudatosnak is kell lennie, így a Lancia Pu+Ra HPE utastéri felületei 70%-ban fenntartható forrásból származnak. Az ajtópanelek például egy olyan márványporból és újrahasznosított szövetből álló, speciális anyagból készültek, amely a márvány megjelenését puha tapintással kombinálja, ráadásul vízálló. A kerek asztalkát például biocellulóz-acetátból gyártják, az utastér hátsó felét krómmentesen cserzett nubukbőr és visszaforgatott fahulladékból előállított berakások borítják, a padlószőnyeg pedig természetes gyapjúból készül, hulladékmentesen.

A Lancia Pu+Ra HPE számos finomsága mozgásban jön ki igazán. Kattints ide, ha videón is megnéznéd a tanulmányautót.