Már több hibridet veszünk, mint dízelt

A tavalyi évhez képest harmadával növelték piaci részesedésüket a tisztán elektromos autók Európában: 9,0 helyett immár 12,1 százalékot tettek ki az új gépjárművek eladásaiból, derül ki az európai autógyártók szövetsége, az ACEA által közzétett statisztikákból.

Az arányok erősödése sajnos nem járt együtt a darabszámok hasonló mértékű emelkedésével, hiszen az európai újautó-értékesítés tavaly tovább zuhant; a Jato Dynamics adatai szerint a 11,31 millió eladott autó a 2019-es évhez viszonyítva 29 százalékos visszaesést jelent.

A CNG jóformán kihalt a kontinensen: ezer autóból már tavalyelőtt is csak négyet adtak el földgázüzemre felkészítve, 2022-ben viszont ennek a négynek a fele is elveszett – a földgázellátottság körüli bizonytalanságok, illetve az áremelkedések két irányból fojtották a technológiát. Pörög ezzel szemben az LPG-kompatibilis autók forgalma, bár még így is csak 2,8 százalékot tesznek ki.

A külső áramforrásból nem tölthető akkumulátorral szerelt hibridek (full hibridek) a 2021-es 19,8 százalékról 22,6 százalékra emelték piaci részesedésüket. Ezzel ez a technológia a legnépszerűbb alternatív hajtási rendszer, egyben a második leggyakrabban vásárolt motortípus a benzines mögött, amely 12 hónap alatt 39,9 százalékról 36,4 százalékra zuhant vissza.

Összehasonlításként: a legutóbbi évzárásnál annyi hibrid autó jutott 100 gépkocsira, mint egy évvel korábban dízel (19,6%), 2022-ben viszont már csak minden hatodik autóba (16,4% piacrész) szereltek gázolajjal működő erőforrást.

A tisztán elektromos autóknál kevesebben választják a plug-in hibrideket, ráadásul itt egészen csekély volt a növekedés 2021 és 2022 viszonylatában: 8,9 százalék helyett 9,4 százalékban részesednek az eladásokból.