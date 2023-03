Nem csak kormányzásra jó az új Mercik kormánya

Módosított hűtőmaszkjáról és a motorházfedél erőt sugárzó, visszafogott domborításairól könnyű lesz felismerni a Mercedes GLA 2023-as kiadását. A hosszabb testvérmodell, a GLB ezeken a pontokon nem újult meg, a cikkünk további részében leírtak viszont mindkét típusra egyformán vonatkoznak.

Átdolgozták az első és hátsó lámpatesteket (mindegyik LED-es), az első lökhárító kartervédőt imitáló betétet kapott. Átrajzolt keréktárcsák, valamint egy új kék karosszériaszín teszi teljessé a modellpáros külső frissítését.

Az utastérben a két szabadon álló monitor a leglátványosabb új részlet. A multimédiás képernyő minden esetben 10,25 colos, a műszeregység felszereltségi szinttől függően ugyanakkora vagy 7 colos. Alapfelszerelés a kormánykerék, de műbőr is kérhető. Eddig opcióként sem volt elérhető a kormányfűtés, az AMG Line kiviteleken mostantól ez is elérhető.

Az alapértelmezett ülések 100%-ban újrahasznosított anyagokból készült műbőr és texturált szövet kárpitozást kapnak, az elérhető tónusok választéka a felszereltségi szintek emelkedésével bővül; az AMG Line kivitelekhez már négyféle színvilág kérhető.

Nem csak a LED-es fényszórók tartoznak a szériafelszereltséghez, hanem az adaptív (vakításgátló) világítás, a tolatókamera és számos (megvilágított) USB töltőaljzat is.

A GLA és a GLB a modellfrissítés kapcsán megkapta a márka legújabb infortainment szoftverét, amely háromféle (klasszikus, sportos, diszkrét) megjelenítési módot kínál. A hangulatvilágítás tíz árnyalatban választható. Vezeték nélküli okostelefon-integráció is rendelkezésre áll. Van hangvezérelt asszisztens és Burmester high end hifi is, a legérdekesebb viszont, hogy opcióként egyszerű játékok is rendelhetők az autóba, amelyeket az érintőképernyőn, illetve a kormánykerék érintésérzékeny kezelőfelületén keresztül játszhatunk.

A vezetőtámogató funkciók köre is bővült, illetve tökéletesítettek bizonyos funkciókat. Most először kapható utánfutó manőverező támogatás, a sávtartó asszisztens finomabban működik, a parkolórobot pedig immár hosszirányban is be tud állni.

A GLA és a GLB benzinmotorjai mostantól mind villamosítottak. A négyhengeres benzinmotorokhoz minden esetben hét- vagy nyolcfokozatú duplakuplungos váltó társul, a mild hibrid rendszer 48 voltos, az autó egyenletes tempónál képes lekapcsolni benzinmotorját, és kizárólag 10 kW-os villanymotorjával haladni, legalábbis rövid ideig.

A kínálat csúcsán a 250 e plug-in hibrid áll, amely a továbbfejlesztett akkumulátornak köszönhetően hosszabb hatótávolságot kínál. A villanymotor a korábbi 75 helyett 80 kW-os, de a rendszerteljesítmény nem változott. Tölteni akár 22 kW-tal lehet, a hibrid rendszer működéséről átdolgozott grafika tájékoztat az infotainment képernyőn. A dízel is a kínálatban maradt, három teljesítményszinten elérhető.