Március 9-én, csütörtökön délelőtt egy szebb napokat is látott Renault Espace volánja mögött állítottak meg egy 26 éves helyi lakost Pápán a rendőrök. A francia egyterű siralmas állapotáról a Police.hu-n, a közlemény kíséretében megjelent képek is sokat mondanak, de azért tételes lista is készült arról, mi mindent nem találtak rendben:

az autó szélvédőjén nem volt elhelyezve a kötelezően előírt regisztrációs matrica, és azt a járművezető nem is tartotta magánál,

az első gumiabroncsok kopottak voltak,

a csomagtér ajtajából hiányzott az üveg,

a féklámpa nem működött,

valamint a jármű karosszériaelemei több helyen sérültek, hiányosak voltak.

Az intézkedés után az egyenruhások előállították, majd gyorsított szabálysértési eljárás keretében pénzbírságot szabtak ki a sofőrrel szemben, továbbá 8 hónapra eltiltották a vezetéstől, miközben a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértését, valamint érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedést róttak fel neki.

Megjegyezték azt is a kommünikében, hogy a Pápai Rendőrkapitányság az ellenőrzései során kiemelt figyelmet fordít a nem megfelelő műszaki állapotú járművek kiszűrésére, amiknek használata – mint az jelen esetben is látható – pénzbírságot, továbbá járművezetéstől való eltiltást vonhat maga után.

Ősszel még teljesen máshogy nézett ki

Mivel a rendőrségi fotókon eredetileg nem sikerült jól a rendszám láthatatlanná tétele, könnyen kisilabizálható volt rajta a rendszám, a Jármű Szolgáltatási Platformon (JSZP) ezután néhány kattintás árán meg lehetett tudni egyet s mást az autó előéletéről.

Az 1999-es évjáratú Espace-t 2019 áprilisában állították forgalomba Magyarországon, jelenleg a negyedik tulajdonosánál tengődik. Érdekesség, hogy április 22-éig a látottak, illetve leírtak ellenére rendelkezik érvényes műszaki vizsgával, sőt, még tavaly szeptember 26-án is részt vett egy átvizsgáláson.

Az akkor készült felvételek alapján drasztikus változáson ment keresztül a Renault alig öt hónap alatt, mivel a karosszériaelemek ez idő alatt „potyogtak le” az autóról, a rendszámtábla mellett közvetlenül jobbra található féklámpának a burkolata sem hiányzott, illetve ősszel a csomagtérajtóban is volt üveg. Három héttel korábban, az eredetiségvizsgálat alkalmával még a regisztrációs matrica sem hiányzott elölről.

Hozzá kell tenni, már az előző évben sem volt teljesen patikaállapotban, erről leginkább a beltérben készült fényképek árulkodnak: a hátsó ülések láthatóan szakadtak voltak már akkor is, a sebességváltó gombja pedig teljesen elkopott, de mindez még istenesnek számított a mostani állapotokhoz képest.