Hétköznaponként újra a teljes vonalon, Kőbánya-Kispest és Újpest-központ között jár az M3-as metró március 20. délutántól. A Nagyvárad téren és a Lehel téren még tart a felújítás, ezért ezeken az állomásokon nem állnak meg a szerelvények, a lezárt állomások környéke pótlóbusszal és egyéb járatokkal közelíthető meg.

Hétköznap egész nap a teljes vonalon jár a metró, már az esti órákban sem kell pótlóbuszra szállni. Hétvégén csak Újpest-központ és a Göncz Árpád városközpont között közlekednek a szerelvények, a Göncz Árpád városközpont és Kőbánya-Kispest között az M3-as pótlóbusszal lehet utazni.

Várhatóan májusban befejeződik az ország legforgalmasabb vasútvonalának számító M3-as metró öt és fél éve tartó felújítása, ekkortól minden nap a teljes vonalon közlekednek a szerelvények.

A felújítás során új vágányokat és kitérőket építettek be, kicserélték a biztosítóberendezéseket, és szigetelték az alagutakat is. Minden állomás és megálló új külsőt és belsőt kapott, valamint nagy hangsúlyt fektettek az akadálymentesítésre is. Ennek keretében lifteket és ferdepályás felvonókat építettek be, hogy a mozgásukban korlátozott emberek is tudják használni a metrót.