Rangidős olvasóink nyilván emlékeznek a Renault Kangoo Be Bop nevű furcsaságra. A franciák hosszában megkurtították a modul egyterűt, a négyülésessé redukált utastér fölé vászontetőt feszítettek, így hozva létre valamit, ami annyira aránytalan és célszerűtlen volt, hogy az ember nem tudta levenni róla a tekintetét.

Megdöbbentő az átműtött, kifordított Mercedes 1 /40 Fotó megosztása: 2 /40 Fotó megosztása: 3 /40 Fotó megosztása: 5 /40 Fotó megosztása: 6 /40 Fotó megosztása: 7 /40 Fotó megosztása: 9 /40 Fotó megosztása: 10 /40 Fotó megosztása: 11 /40 Fotó megosztása: 13 /40 Fotó megosztása: 14 /40 Fotó megosztása: 15 /40 Fotó megosztása: 17 /40 Fotó megosztása: 18 /40 Fotó megosztása: 19 /40 Fotó megosztása: 21 /40 Fotó megosztása: 22 /40 Fotó megosztása: 23 /40 Fotó megosztása: 25 /40 Fotó megosztása: 26 /40 Fotó megosztása: 27 /40 Fotó megosztása: 29 /40 Fotó megosztása: 30 /40 Fotó megosztása: 31 /40 Fotó megosztása: 33 /40 Fotó megosztása: 34 /40 Fotó megosztása: 35 /40 Fotó megosztása: 37 /40 Fotó megosztása: 38 /40 Fotó megosztása: 39 /40 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Amikor először vesszük szemügyre a Mansory tuningműhely újdonságát, a Gronos Coupé Evo C-t, automatikusan ugrik be a francia mutáns. A valóságban azonban a németek egészen más utat jártak be: ahelyett, hogy megkurtították volna a tengelytávot, hátrébb csúsztatták a B oszlopot, és elfalazták a hátsó ajtónyílást. Ezután meghosszabbították az első ajtókat, és megfordították azok nyitási irányát.

Ennek során végig ügyeltek arra, hogy alkotásuk az öngyilkos ajtók dacára az alapmodellel megegyező biztonsági színvonalat nyújtson – ha már kényelmet nem tud. Noha az első üléseket billentőmechanikával szerelték fel, a kétszemélyes hátsó sorba értelemszerűen körülményesebb bejutni – ezzel együtt a helykínálat változatlan maradt, a kidolgozottság pedig megegyezik a Mansory Gronos Evo S átépítésével, amely a közvetlen kiindulási alapot jelentette a Gronos Coupéhoz.

A Mercedes-AMG G63-ból épített Gronos Evo S (és a Coupé Evo C) 900 lóerőt és 1200 Nm-t ad le, álló helyzetből 3,3 mp alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége pedig leszabályozott 250 km/óra.

Az autót kívülről iszonyatos mennyiségű szénszálas kompozit elem borítja, a keréktárcsák 24 colosak, dizájnjukkal itt találkozhatunk először.

Egy ilyen extravagáns autón fel sem tűnik az arany-fekete átmenetes fényezés, az is biztos azonban, hogy ilyen színvilágú G-kupé nem készül több: a modellből mindössze nyolc darabot gyártanak, mindegyiket kifejezetten egyedi igények szerint.

A teljes folyamat, a tervezéstől a megvalósításig másfél évet vett igénybe; a többi hét példány nyilván gyorsabban elkészül majd, de ez az egyéni igényeken is múlik. A költségekről nem beszél a Mansory, az viszont megnyugtató, hogy mint minden típusuk, a Gronos Coupé Evo C is megrendelhető páncélozott kivitelben.