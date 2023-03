Február 5-én lépett életbe az uniós szankció, miszerint teljesen befagyasztják az orosz gázolajimportot. Számos szakértő ennek hatására gázolajhiányt jósolt és az árak égekbe szökését, ám mégsem ez történt. Azért nem, mert India közben olajhatalommá lépett elő, ugyanis olcsón megvásárolta az orosz urál típusú nyersolajat, feldolgozta, majd piaci áron továbbadta az Európai Uniónak – írja a VG.

Magyarországin is jelentősen csökkent a dízel ára (és a benziné is), a december végi átlagosan 720 forintos literenkénti ár több mint 100 forintot zuhant. Természetesen a hazai árakat több a forint erősödése is befolyásolta, és a globális keresleti-kínálati viszonyok is erőteljesen hatnak rá.

A Kpler (a világ egyik legnagyobb elemző cége) adatai szerint 1,9 millió hordó orosz gázolaj hánykolódik tankereken, amely arra enged következtetni, hogy egyes szállítmányokat már akkor berakodtak, amikor még nem volt meg a nyersanyag felvásárlója.

A Bloomberg hírügynökség kiemeli, hogy a gázolajhiánytól tartva, az európai finomítókat csúcsra járatták, az importőrök soha nem látott mennyiségben hoztak be a teljes tiltás előtt, és a melegebb télnek köszönhetően minden feldolgozott termék a vártnál kevésbé fogyott.

Ha a fent részletezett trend tartós lesz, azaz Oroszország még sokáig nem tudja értékesíteni a gázolaját, az igen negatív hatással lesz az orosz költségvetésre, és kevesebb juthat majd a háború finanszírozására.