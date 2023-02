Újabb Citroën kapott villanymotort

India jelenleg a világ harmadik legnagyobb nemzeti újautó-piaca, csak az USA és Kína előzi meg – igaz, azok nagyon. Valamivel több (4,37 millió) autót adtak itt el tavaly, mint Japánban, így érthető, hogy minden gyártó igyekszik jelen lenni Indiában. Így tesz a Citroën is, igaz, mindössze két típusával: a C5 Aircross szabadidőjárművel, és a C3 kisautóval. Ez utóbbi erősen emlékeztet a nálunk is kapható, azonos nevű modellre, de a részletek elárulják, hogy nem teljesen ugyanarról az autóról van szó, még ha a tengelytáv azonos is (nyilván a műszaki alapok szintén.)

Mélyre lelóg a léghűtéses akkucsomag
Kézzel állíthatók a külső tükrök
Középen kétpontos öv, osztatlan hátsó ülés

Odaát másfél centivel rövidebb a C3, és minden stílusjegye egy kicsit eltér. Dízelmotor nincs, csak az 1,2-es benzines két erősebb változata – és mostantól egy villanymotor, ami viszont Európában nem kapható a modellhez.

A 43 kW-os (57 LE), 143 Nm nyomatéki csúcsú villanymotor 6,8 másodperc alatt gyorsítja 60 km/órára az autócskát, amelynek végsebessége szerény 107 km/óra. Így valamelyest érthető, hogy a mindössze 29,2 kWh kapacitású akkumulátorból hogyan hoz ki 320 kilométeres hatótávolságot a gyártó. Egyenáramú gyorstöltőről 57 perc, a fedélzeti 3 kW-os váltóáramú töltővel, normál hálózati csatlakozóról 10,5 óra a teljes feltöltés.