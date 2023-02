Te is rosszul leszel a kocsiban? Akkor ez a te autód!

Vadonatúj elektronikus architektúrára épül az új generációs E-osztály digitális ügyfélélménye – ez derül ki abból a részletes előzetesből, amelyen keresztül a 2024-es modellévi, hatodik generációs nagyautó (gyári kódjele szerint W214) multimédiás és infotainment-rendszereibe enged betekintést a Mercedes-Benz.

Ahogy azt már az utóbbi modellbevezetések (meg általában az egész autóipar fejlődési iránya) kapcsán láthattuk, a fejlesztések elsősorban szoftver-, és nem hardveralapúak, azaz a Mercedes (és a többi autógyártó) elsősorban digitális funkciókban gondolkodik.

Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség megfelelő hardverre – méghozzá meglehetősen erősre. Az autóiparban uralkodó új irányzattal összhangban a Mercedes centralizálja a fedélzeti funkciókat, így egyetlen erős processzor vezérel (szinte) minden rendszert.

Ez hasonló jelentőségű ugrás, mint amit a multiplex elektromos hálózatok bevezetése jelentett – azaz gyorsabb működés, kibővített funkcionalitás, fizikailag jelentősen leegyszerűsített architektúra mellett –, bár az eddigi tapasztalatok alapján annak gyerekbetegségeitől sem mentes. A mögöttes technológiáról egyelőre csak annyit árult el a Mercedes, hogy rendelhető lesz 5G mobil adatkapcsolat – még a három műszerfali képernyő legalapvetőbb paramétereit sem lehet tudni.

Azt viszont igen, hogy azokon keresztül milyen különleges funkciókhoz férhetünk majd hozzá az Európában 2023 nyarán debütáló E-osztályban.

Az új E-osztály fedélzetén nemcsak hallgatni és érezni (az opiós Burmester surround hangrendszer rezonátorai jóvoltából), hanem látni is lehet majd a zenét. A műszerfalon, az ajtókon és egyéb szegélyeken végigfutó aktív hangulatvilágítás-fénycsíkok színének váltakozása igazodik az audiorendszerből áradó zene ritmusához, lüktetéséhez.

A műszerfal jobb oldalán elhelyezett, extra képernyőn akár filmet (videót) is nézhet az utas: a képernyő fényerejét fejlett, kameraalapú rendszer szabályozza úgy, hogy az ne zavarja a vezetőt a vezetésben.

Ami a tartalmakat illeti, a Mercedes felkapott szolgáltatókkal és fejlesztőkkel kötött együttműködést. Így lesz fedélzeti TikTok applikáció, játszhatunk klasszikus Angry Birdöt, valamint lesz teljes funkcionalitású internetes böngésző is. Távkonferenciára is kínál lehetőséget az autó, lesz benne Webex- és Zoom-integráció. Az ezt támogató kamera a műszerfal közepén található, és csak álló helyzetben használható – akkor viszont akár egyszerű selfie-fotókat és videókat is lőhetünk vele. Ha pedig hagyományos szórakoztatásra vágyunk, a Zync élményportál kínál on-demand tartalmakat, videostreaminget, sportot, híreket, játékokat és hasonlókat.

A Mercedes E-osztály továbbfejlesztett hangvezérléséhez már annyit sem kell mondanunk, hogy „Hé, Mercedes!”, a rendszer folyamatosan figyeli az esetleges parancsokat.

Érdekes újításnak hangzik a mesterséges intelligenciát alkalmazó napi rutincsomag. Ez kilesi a felhasználók szokásos viselkedését, és sablonokba rendezi az adott időszakban jellemzően végrehajtott funkciókat. Ilyen sablonokat a felhasználó is létrehozhat – például, ha a külső hőmérséklet 12 °C alá esik, kapcsold be az ülésfűtést, és állítsd narancssárgára a hangulatvilágítást. Az alábbi képernyőfotón látható néhány további példa.

A korábbról ismert komfortnövelő funkciók – masszázsprogram, energizáló vagy nyugtató fények és hangok stb. – mellett az E-osztály újdonsága lesz az a program, amely segít megelőzni, hogy rosszul legyünk a mozgó autóban. Később a fedélzeti rendszert biovisszajelző fukcióval egészítik ki, ami különböző légzőgyakorlatokat tanít az utasoknak, segítve például a stressz levezetését. Szintén opciós extra lesz a digitális szellőzőrostély-szabályozás, amely előre programozható minta szerint módosítja a befúvás irányát.