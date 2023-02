Ezek ma a legnépszerűbb autók

2022 vége óta eltelt egy hónap, mostanra minden gyártó elkészítette éves eladási statisztikáit – ahány márka és ahány piaca, annyi különböző formátumban. Még szerencse, hogy van egy szervezet, a Focus2Move , amely mindezeket összesíti, kiegyensúlyozza, és úgy tálalja. A cikkünkben szereplő számadatok ezért nem feltétlenül egyeznek azokkal, amelyeket az egyes márkák kommunikálnak, viszont elvileg pontosan tükrözik az egyes típusok – és autógyártók – teljesítményének egymáshoz viszonyított arányát.

Nagy meglepetések nincsenek; továbbra is a Toyota-csoport vezeti az autóipari ranglistát, nem is annyira szorosan a nyomában a Volkswagen-csoporttal. A harmadik és a negyedik helyen cserélt egymással a Hyundai-Kia és a Renault-Nissan; utóbbi ezzel már nincs a dobogón. Nagyot esett a Honda, nőtt viszont a Suzuki – egyedüliként a tíz legnagyobb autógyártó közül – így növelni tudta előnyét a BMW előtt.

2022. globális

eladások

(millió gépkocsi) 2021-2022

változás (%) Toyota-csoport 10,10 -1,6 Volkswagen-

csoport 7,85 -7,3 Hyundai-Kia 6,83 -5,3 Renault-Nissan 6,39 -15,0 Stellantis 6,34 -8,2 General Motors 5,84 -8,0 Honda Motor 3,74 -19,9 Ford 3,67 -6,1 Suzuki 2,89 +4,9 BMW 2,33 -8,1

A Toyota az egyedi típusok versenyében is az élen áll: a Corolla elsősége hosszú évek óta megtámadhatatlan. A márka három további típussal is szerepel a Top 10-es listán; ők gyártják a legkeresettebb szabadidőjárművet, a legnépszerűbb középkategóriás szedánt, valamint a kompakt pickupból is ők adják el a legtöbbet. A Camry és a Hilux egyaránt egy-egy helyet lépett előre; cserélve a Honda CR-V-vel, illetve a RAM pickuppal.

A Tesla Model Y már most is ott liheg a Ford F-szériás pickup-család nyomában, de ha kitart brutális növekedési üteme, jövőre gond nélkül a dobogóra léphet. A típus tavaly még csak a 19. volt a rangsorban. Ennél is nagyobbat növekedett két kínai villanyautó: a BYD Song a tavalyi 85. helyről a tizennegyedikre jött fel, míg a BYD Qin Plus tavalyi 120. helyéhez képest idén már a huszonhatodik.