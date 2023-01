Ötezer kilométer egy tankolással?!

Jó tízévnyi szünet után ismét létezik Wankel-motoros autó – és ahogy akkor, most is egy Mazdáról van szó. Persze ez a bolygódugattyús motor egészen más felfogásban készült, és máshogy is dolgozik, mint a 2012-ben nyugdíjazott RX-8 fedélzetén.

Ahogy azt már korábban százszor elmondták, elmondtuk, a Mazda akkumulátoros elektromos crossovere, az MX-30 fogadta be az új generációs Wankel-motort. A cég plug-in hibridként aposztrofálja a típust, hiszen képes tisztán elektromos üzemben közlekedni, vagy mindkét motorját használva haladni. A forgótárcsás motor azonban nem hajtja közvetlenül a kerekeket (nem csoda, hiszen ahhoz alapvetően újra kellett volna tervezni az autót), tehát pontosabb, ha a hatótávolság növelésére szolgáló, fedélzeti áramfejlesztőként tekintünk az MX-30 e-Skyactiv R-EV benzinmotorjára.

Ugyanakkor a Mazda az egyéb paraméterek megőrzése mellett pontosan a felére (35,5-ről 17,8 kWh-ra) csökkentette az akkucsomag kapacitását, ezzel párhuzamosan viszont 107 kW-ról (145 LE) 125 kW-ra (170 LE) emelte a villanymotor teljesítményét. Az energiafogyasztás (17,9 kWh/100 km) nem változott. Mindez azt eredményezi, hogy a gyári becslés szerint 85 kilométerre csökkent az emissziómentes hatótávolság (a sajtóanyag nem beszél WLTP-szabvány szerinti értékről; a hivatalos adat az európai homologizációt követően áll majd rendelkezésre).

Ezt a célértéket nem hasra ütve, hanem elektromos és plug-in hibrid járművek felhasználói körében végzett felmérés alapján határozta meg a Mazda.

Ha messzebb mennénk, két lehetőségünk van: a maximum 36 kW-os gyorstöltés fogadására alkalmas akkumulátort töltőre csatlakoztatjuk, vagy a továbbiakban a fedélzeti áramfejlesztőre bízzuk magunkat.

Ez a bizonyos áramfejlesztő a 2023-as modellévi MX-30 legnagyobb újdonsága. Az egytárcsás, 830 köbcentiméteres motor legnagyobb teljesítménye 74 lóerő. A két erőforrás koaxiálisan helyezkedik el, így érdemben nem nőtt a hajtáslánc helyigénye; így az utastér méretei sem változtak. Szintén változatlan a 140 km/óra végsebesség, az új konfiguráció gyorsulási értékét azonban egyelőre nem közölte a Mazda. Mivel azonban a menetkész tömeg 1645 helyett 1778 kg, félő, hogy az eredeti modell 9,7 másodpercénél lomhább lesz az újonc. A megengedett maximális dinamikus tetőterhelés 75 helyett 50 kg.

Az autó 50 literes üzemanyagtartályt kapott, ami a Mazda által közölt 1,0 liter/100 km átlagos fogyasztás mellett akár ötezer kilométeres kombinált hatótávolságot ígér. Ez persze eddig soha egyetlen plug-in hibridnél sem valósult meg, kérdés, hogy a Wankel-motorral ez hogyan alakul a gyakorlatban.

Az MX-30 e-Skyactiv R-EV három üzemmódban – normál, EV és töltés – használható. Az első opció igény szerint beindítja a benzinmotort, ha például extra teljesítményre van szükség; a második ilyet nem csinál, az autó minden helyzetben tisztán elektromosan halad, kivéve, ha a gázpedál lenyomásának mértéke és sebessége alapján arra következtet, hogy vészhelyzet van. A harmadik arra szolgál, hogy az utazás későbbi szakaszára tartogassuk az akkumulátor töltöttségét – a vezető maga állíthatja be, hogy hány százalékon szeretné tartani az akkut.

Egyéb főbb jellemzőiben az áramfejlesztős modell megegyezik a már ismert villanyautóval: a hajtást elektronikus nyomatékvektor-szabályozás vezérli, a fékrendszer lassításkor a lehető legnagyobb mértékű energia-visszanyerésre törekszik.

Mivel kisebb az akkumulátor, a töltése sem vesz igénybe annyi időt, mint a tisztán elektromos modell esetében. 36 kW-os egyenáramú egységről 25 perc kell a 80%-os töltöttséghez; míg 11 kW-os váltóáramról 50 perc, 7,2 kW-os (otthoni) töltőről pedig 90 perc alatt lesz teli az akku. Az MX-30 e-SKYACTIV R-EV is képes külső fogyasztókat üzemeltetni, legfeljebb 1500 W teljesítményig. Erre a csomagtartóban kialakított aljzat szolgál.

Különleges jellemzői is vannak persze az új modellváltozatnak: egyrészt a bolygódugattyút mintázó emblémák, másrészt a keréktárcsák, amelyek azonos méretek mellett más rajzolatot, még áramvonalasabb kialakítást kaptak.

Ezen túlmenően a bevezetéskor kapható ’Edition R’ (mint rotary, azaz forgótárcsás) kivitel az egykori Mazda R360 kupé tetőlemeze által ihletett, exkluzív barnásvörös fényezést, ezzel azonos tónusú külső és belső díszítő részleteket, a bolygódugattyú kialakításának íveivel levágott élű indítókulcsot, különleges kidolgozású első üléssori padlószőnyegeket, valamint speciális, dombornyomott mintázatú fejtámaszokat kap.