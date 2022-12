Nem tartott sokáig az autósportos téli álom, ugyanis az óév utolsó napján a dzsiddai prológgal megkezdődik a 2023-as esztendő Dakar-ralija. Az előzetes kiírás szerint 14 gyorsasági szakaszon, január 15-ig versenyeznek majd Szaúd-Arábiában több kategória képviselői a világ legnehezebbnek tartott tereprali-viadalán.

A mezőnyben több magyar induló is lesz, a kamionosok között a Qualisport Racing triója, Kovács Miklós, Czeglédi Zsolt és Ács László pályafutása során először méreti meg magát a Dakaron egy Scania típusú járművel. Rajtuk kívül Darázsi Zsolt a Pierre Calmon, Palco Lubomir francia-szlovák navigátor-szerelő párossal kiegészülve vág neki a viadalnak, szintén a kamionosok között.

A motoros mezőnyben idén is ott lesz az erdélyi Gyenes Emánuel, illetve a vajdasági Saghmeister Gábor, értük is érdemes lesz szorítani. Gyenes 2020-ban megnyerte, 2021-ben pedig második lett az Original by Motul kategóriában, ahol a motorosok nem kapnak külső segítséget: maguk szerelik járművüket, egyedül standardizált szerelődobozukat, illetve személyes holmijaikat viszik a szervizkamionok. Saghmeisternek a mostani lesz a 14. Dakarja, tavaly 60. lett a motoros mezőnyben, karrierje harmadik legelőkelőbb helyezését elérve ezzel.

A 45. Dakar-rali hivatalos honlapja szerint az útvonal hasonló a tavalyihoz, de az eddigi legnehezebb Szaúd-Arábiában, s a mezőnynek a prológgal együtt csaknem 5000 kilométernyi gyorsasági szakaszt kell teljesítenie, hogy aztán január 15-én célba érjen Dzsiddában. A viadal teljes távja az összekötő szakaszokkal együtt több mint 8500 kilométer.

A 2023-as Dakar egyetlen pihenőnapjára január 9-én kerül majd sor Rijádban, a leghosszabb gyorsasági szakaszt pedig január 7-én rendezik, ennek során 472 kilométer vár a mezőnyre al-Duvadimi környékén.

“Több mint egy éven át készültünk a világ legnagyobb tereprali-versenyére, de ahogyan azt mondani szoktuk, a csapat fennállásának első tizenöt éve is erről a felkészülésről szólt. – nyilatkozta a Qualisport Racing hírlevelében Kovács Miklós. – Izgatottak vagyunk, hiszen az összes nagy sivatagi versenyt megjártuk már, értünk is el jó eredményeket, az Africa Eco Race-t kétszer megnyertük a kategóriánkban, de ez most valami egészen más lesz. A táv és a mezőny is nagyon keménynek ígérkezik, de bízunk a versenykamionunkban és a csapatunk tapasztalatában, rutinjában” – tette hozzá.

Az autósoknál rajthoz áll a címvédő és négyszeres győztes katari Nasszer al-Attijah a Toyota színeiben, de ott lesz a startnál a 14-szeres Dakar-győztes francia Stéphane Peterhansel is az Audival. Szintén a német gyártó versenyautóját vezeti majd a kétszeres ralivilágbajnok, háromszoros Dakar-győztes spanyol Carlos Sainz, valamint a német túraautóbajnokságot (DTM) kétszer, a ralikrossz-világbajnokságot pedig egyszer megnyerő svéd Mattias Ekström.

A motorosoknál szintén részt vesz a viadalon a címvédő brit Sam Sunderland, de ott lesz a 2021-ben első argentin Kevin Benavides, valamint a 2020-ban első amerikaiként diadalmaskodó Ricky Brabec is. A kétkerekűek mezőnyében a 2016-ban és 2019-ben is győztes ausztrál Toby Price szintén indul.

Ahogy tavaly, úgy idén is a Dakar-rali lesz a terepralisok világbajnoki sorozatának nyitófutama. A megmérettetést először 1979-ben rendezték meg, Párizs és a névadó szenegáli főváros között, utána viszont Európán és Afrikán kívül is több országban került rá sor. Nem egyszer volt már Dél-Amerika a helyszín, 2020 óta pedig a mostani házigazda, Szaúd-Arábia ad otthont az eseménynek.