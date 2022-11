2021 november óta benzint és gázolajat is 480 forintos hatósági áron lehet tankolni Magyarországon, a szabályok legutóbbi módosítása óta csak magánszemélyek élhetnek a lehetőséggel. Az év végéig biztosan marad a hatósági ár, a folytatás azonban kérdésessé vált.

Ellátási zavarok miatt a kisebb benzinkutak már a múlt héten sem kaptak üzemanyagot a Moltól, nem kapnak ezen a héten sem, sőt egyre gyakoribb a hiány a nagyobb kutakon is. Több lánc is korlátozásokat vezetett be, egyes kutakon vagy benzinből vagy gázolajból alakult ki hiány. A Vezess tapasztalatai szerint Dunaharaszti környékén például benzin nincs, de egyre több fővárosi kúton is problémák vannak.

Az ATV híradójának kérdésére a Miniszterelnökség azt válaszolta, hogy januártól már csak bizonyos feltételek teljesülése esetén tudják fenntartani a hatósági árat. Csak akkor maradhat a 480 forintos ár, ha az Oroszországból érkező kőolajszállítás zavartalan, a százhalombattai finomító pedig folyamatosan működik.

“A kormány természetesen továbbra is mindent megtesz a biztonságos üzemanyag-ellátás érdekében” – írta a Miniszterelnökség az ATV-nek.

A Barátság kőolajvezetéken a napokban is akadozott a szállítás, júniusban pedig kisebb tűz volt a Mol százhalombattai finomítójában. A lángokat rövid idő alatt eloltották, de a kiesés átmenetileg visszavetette az olajtársaság kőolaj-feldolgozó képességét. A Dunai Finomítóban nemrég további karbantartási feladatok merültek fel, ami ismét gyártási kapacitáskiesést okoz.

A Telex olvasói több helyen készlethiányt tapasztaltak az országban a hétvégén. Az M5-ös autópálya fővárosból kifelé vezető szakaszán lévő Mol-kúton szombat este nem volt gázolaj, a Ladik utcai, tehát a Szentendrei út mentén található OMV-kúton pedig vasárnap dél körül csak benzint árusítottak. Szintén készlethiány volt a Nagykanizsán, a 7-es főút mellett működő Mol-kúton, ahol elfogyott a hatósági áras gázolaj.

Gödöllőn, a Dózsa György úti Molnál sem hatósági áras gázolaj, sem benzin nem volt, a Pattantyús Ábrahám körúton semmilyen üzemanyaggal nem tudták kiszolgálni az autósokat, a Szabadság úton, szintén a Molnál pedig csak az alap- és feláras gázolajat lehetett tankolni, benzinből viszont egyik fajtát sem.

Szakértők szerint az ársapka eltörlése nagyságrendileg további 5%-kal növelheti az inflációt.