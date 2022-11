Sportkocsi, földútra

A Porsche 1984-ben egy átépített 911-essel megnyerte a Párizs-Dakar ralit. A világ első összkerékhajtású Porsche 911-ese ezzel történelmet írt. Mégis, bár a november 16-án debütáló újdonság nevében ezt a versenyautót idézi, jó eséllyel nem motorsportra szánja az újdonságot a Porsche, hanem olyan ügyfeleinkek, akik nem tükörsima aszfaltutakon kívánják (vagy tudják) használni sportautójukat.

Az újdonság prototípusát eddig félmillió kilométeren át tesztelték, ebből 10 ezer kilométert aszfalttól távol, elsősorban közismert murvás raliszakaszokon. Ezek az arányok is jól mutatják, hogy alapvetően közúti használatra szánják az autót. Ugyanakkor a megnövelt rugóutakkal, nagyobb hasmagassággal szerelt, morzsalékos útfelületre hangolt fékvezérléssel ellátott modell akár a talajtól elrugaszkodva, majd oda visszaérkezve is probléma nélkül folytatta a száguldást.

A teszteket Romain Dumas végezte el, aki többek között egy tűzhányóra is felvitt két, ezeknél is extrémebb profilú Porsche prototípust (most már sejtjük, hogy ennek is köze volt a 911 Dakar fejlesztéséhez.) Laza havon Walter Röhrl próbálta és imádta az autót, kommentjei megint csak azt erősítik, hogy rendszámozható, szabadon megvásárolható szériáról beszélünk.

Magától értetődően aszfalton is vallatóra fogták a vegyes használatú abroncsokkal szerelt 911 Dakart; itt a többszörös Porsche márkakupa győztes Jörg Bergmeister, a márka nagykövete szólt elismerően az autóról.

Mindebből persze nem sok mindent tudtunk meg az autóról azon kívül, hogy a márka saját emberei szerint pont olyan, mint amilyennek egy Porschénak lenni kell. November 16-án okosabbak leszünk.