A Magyar Közút Útinform szolgálatának honlapján a magyarországi webkamerák mellett már a szlovéniai webkamerák képei is elérhetők. Az újítás a közép-kelet-európai országok közúti közlekedési rendszereinek összehangolását célzó projekt részeként valósult meg.

A magyar-szlovén nemzetközi együttműködés a CROCODILE (Cooperation of Road Operators for Consistent and Dynamic Information Level) projekt keretében jöhetett létre, melynek célja a közép-kelet-európai közlekedési folyosók mentén a térség tagállamainak (hazánk mellett Ausztria, Csehország, Szlovénia, Horvátország, Olaszország és Ciprus) részvételével harmonizált és összehangolt intelligens közúti közlekedési alkalmazások megvalósítása.

A szlovén webkamerákat a Magyar Közút a szlovén National Access Point (Nemzeti Adathozzáférési Pont) szolgáltatásának segítségével jelenítheti meg. A társaság keresi a többi érintett tagországgal is az együttműködési lehetőséget, ezzel is biztosítva a minél szélesebb körű közúti tájékoztatást.