Házon belüli rekordot dönt a Toyota új szedánja

Mindössze 0,218 a Toyota bZ3 közegellenállási együtthatója. Ezt mindenféle légbe- és átvezető, illetve örvénylés-csillapító idomokkal, speciális keréktárcsákkal, valamint a karosszéria síkjába süllyesztett kilincsekkel érte el a gyártó. Az így kapott karosszéria nem kifejezetten egyedi, a világ bármely villanyautójára ráhúzhatnánk ezt a fazont – mert hiszen a Toyota bZ3 tisztán elektromos, sőt, kizárólag akkumulátoros-villanymotoros hajtáslánccal rendelhető.

A bZ4X crossover után ez tehát a Toyota Beyond Zero családjának a második tagja, ám ez nem jelenti azt, hogy a nagy testvér kicsinyített verziója volna. Sőt: az autót kínai partnereivel fejlesztette a Toyota, és azok különleges akkumulátora került bele. A LiFePo (lítium vasfoszfát) katódos akku nagyon kis helyet foglal, és gond nélkül tölthető kapacitása 100%-áig. Ez egyrészt 600 kilométert meghaladó hatótávolságot eredményez, miközben a bZ4X csak 516 kilométert tud, másrészt hosszú élettartamot ígér: a Toyota szerint 10 év után is eredeti kapacitása 90%-át nyújtja majd, ami sokkal jobb, mint a manapság szokásos 70%.

A bZ3 szedánról ezen kívül csak az alapvető méreteket (4725 x 1835 x 1475 mm; tengelytáv 2880 mm) árulta el a Toyota, meg azt, hogy az autót kifejezetten a kínai piacra fejlesztették a BYD és FAW autógyártókkal közösen alapított vegyesvállalatokon keresztül, és velük együttműködésben ott is fogják gyártani azokat.