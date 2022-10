A jelentősen átalakult piaci környezetben a vállalatoknak újra kell gondolniuk a stratégiájukat. Kinek hogyan sikerül optimálisan üzemeltetni, stabilizálni az autóflottát? Milyen megoldások, átszervezések, finanszírozási lehetőségek várhatóak? Milyen operatív és pénzügyi stratégiát választanak a cégek? És vajon megéri-e a flotta elektromosítása, ha most elszállnak az energiaárak?

Többek között ezekre a kérdésekre keresik a választ a szakemberek az IIR Magyarország október 19-én megrendezésre kerülő XVII. Flottamenedzsment Konferenciáján, ahol a hagyományokhoz hűen lehetőség nyílik a legújabb modellek kipróbálására is.

A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesület ének elnöke, Knezsik István az elmúlt időszak flotta- és gépjárműipari trendjeit veszi sorra, hogyan, miként alakította át a piacot a járvány és a háború.

ének elnöke, Knezsik István az elmúlt időszak flotta- és gépjárműipari trendjeit veszi sorra, hogyan, miként alakította át a piacot a járvány és a háború. A gazdasági környezetnek és a kamat változásának nagy hatása van a céges gépjárművek finanszírozására. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról, finanszírozási lehetőségekről és megoldásokról a Magyar Lízingszövetség Flotta Bizottság ának vezetője, a Merkantil Bérlet Kft. ügyvezető igazgatója, Penz Tamás fog beszélni.

ának vezetője, a ügyvezető igazgatója, Penz Tamás fog beszélni. A megváltozott gazdasági helyzetben új flottakezelői megoldások után kell nézni, mely megoldásokról Kövesdán Balázstól, az ALD kereskedelmi igazgatójától kaphatnak információt a résztvevők.

kereskedelmi igazgatójától kaphatnak információt a résztvevők. Jelenleg szintén kulcsfontosságú kérdés az üzemanyag piaci alakulása a hatósági árak tükrében. Az ársapka következményeiről, hatásairól, az üzemanyag-ellátásról és a piaci árak további alakulásáról Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője tart előadást.

ügyvezetője tart előadást. A Digitális Flotta-menedzsment a gépjárműflotta gazdaságos üzemeltetés zálogáról Pataki Gábor, a Skyguard üzletfejlesztési vezetője fogja ismertetni a résztvevőket.

a üzletfejlesztési vezetője fogja ismertetni a résztvevőket. A konferencián kiemelt hangsúlyt kap az elektromobilitás témaköre. Az ezt érintő jogi szabályozási aktualitásokról is szó esik majd, illetve az ehhez köthető modelleket a Hyundai Holding Hungary Kft. E-mobilitás és szenior területi vezetője, Benedekffy Gábor fogja bemutatni.

E-mobilitás és szenior területi vezetője, Benedekffy Gábor fogja bemutatni. Aktuális kérdés az elszálló energiaárak fényében az elektromos autózással kapcsolatos tapasztalatok, melyről az MVM Mobiliti és az MVM Next szakemberei beszélnek majd.

és az szakemberei beszélnek majd. Sinka Szabolcs, a DKV Mobility munkatársa arról beszél majd előadásában, hogy az ársapka milyen hatással van az üzemanyagkártya-szegmensre.

munkatársa arról beszél majd előadásában, hogy az ársapka milyen hatással van az üzemanyagkártya-szegmensre. Tovbesz Tamás, a Vodafone Magyarország senior fleet managere pedig egy esettanulmányon keresztül mutatja be a Green Fleet tapasztalataikat.

senior fleet managere pedig egy esettanulmányon keresztül mutatja be a Green Fleet tapasztalataikat. Szintén esettanulmányként kerül bemutatásra, hogy vajon mit kezd az autóhiánnyal egy saját tulajdonú flotta. Csizmadia Péter, a Graphisoft car fleet managere többek között a 2022-es év kihívásairól és a home office hatásairól fog beszélni.

Európa vezető közösségiautó-megosztója, a SHARE NOW előadásából pedig kiderül, miért nemcsak divatos, hanem gyors és költséghatékony megoldás is SHARE NOW autókat igénybe venni?

A nap zárásaképpen egy kerekasztal-beszélgetés során vitatják meg a szakemberek az áremelkedések és a gépkocsiellátási problémák hatását a céges gépjárműflottákra. Terítékre kerülnek a céges stratégiák és megoldások.

A konferencián a szünetekben az alábbi márkák modelljeit már biztosan tesztelheti: Ford, Citroën, Peugeot, DS Automobiles, Hyundai, Tesla, és a Jász-Plasztik jóvoltából Mercedes típusokat.

Tartson velünk 2022 októberében is, az IIR Magyarország évente, immár 17. alkalommal megrendezésre kerülő Flottamenedzsment Konferenciáján és ismerje meg a szektort érintő aktuális trendeket, égető kérdéseket, a lehetséges megoldásokkal együtt!

A konferenciát megelőző, a céges autók adózási, finanszírozási és jogi aktualitásait ismertető online workshop-on pedig a NAV képviselőjével konzultálhatja meg az első emelt összegű cégautóadó október 20-i bevallása előtt felmerülő kérdéseit!

A részleteket megtekintheti a www.flottamenedzsment.eu weboldalon!

(03-15)