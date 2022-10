A nagyvárosokban egyre kevésné lehet hagyományos autóval közlekedni: vagy haladni nem tudunk a dugó miatt, vagy parkolni, mert minden talpalatnyi hely foglalt.

Elkészült a Renault-csoport legapróbb járműve Elkészült a Renault-csoport legapróbb járműve 1 /13 Fotó megosztása: 2 /13 Fotó megosztása: 3 /13 Fotó megosztása: 4 /13 Fotó megosztása: 5 /13 Fotó megosztása: 6 /13 Fotó megosztása: 7 /13 Fotó megosztása: 8 /13 Fotó megosztása: 9 /13 Fotó megosztása: 10 /13 Fotó megosztása: 11 /13 Fotó megosztása: 12 /13 Fotó megosztása: 13 /13 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A Renault-csoport rövid távú autóbérlésre (azaz autómegosztásra) szakosodott társvállalata, a Mobilize most egy olyan koncepciójárművet mutatott be, amelyen elvileg sem a dugók nem fognak ki, sem a parkolás nem okozhat gondot.

A Solo Concept, ahogy neve is sejteti, egyszemélyes. Semmi köze nincs azonban a klasszikus autókhoz: a Renault-csoport indiai dizájnstúdiója által megálmodott szerkezet mindössze 137 cm hosszú, azaz akár fél méterrel rövidebb egy 50 köbcentis robogónál. Így egy sztenderd méretű parkolóhelyen akár Solo is elfér. A jármű 90 cm széles, 175 cm magas.

A sofőr félig ülve, félig álló helyzetben foglal helyet a járműben, amelyet egy joystick segítségével irányít. Sem biztonsági öv, sem sisak nem szükséges a Solo használatához, az utas védelméről testlégzsák gondoskodik, a padlón vészmegállító gombot helyeztek el.

A Solo három kerekéből az első kettő hajtásra szolgál, a harmadik, apró kerék hátul felel az irányváltásokért. Az asszimmetrikus karosszéria csak bal oldalon kapott ajtót, az ülést nem csak dönteni, de elforgatni is lehet – így férünk hozzá az egy táska elhelyezésére méretezett raktérhez.

A Solo 50%-ban újrahasznosított (és 95%-ban újrahasznosítható) anyagokból készült, belső tere akár nagynyomású mosóval tisztítható.

A 25 km/órára képes szerkezet akkumulátora tölthető hagyományos csatlakozón keresztül, vagy, ha sietünk, az akkumulátor ki is cserélhető. A harmadik lehetőség igazán ötletes: ha a hálózatra csatlakoztattunk egy Solót, az képes egy mögé leparkolt, másik Solót indukciósan (vezeték nélkül) tölteni.

A Solóhoz kapcsolódóan mutatta be moduláris, hordozható töltőoszlop-rendszerét a Mobilize. Az Ileo koncepció leginkább egy utcai bútorra emlékeztet, amely egyrészt 22 kW-os töltőpontként szolgál (ezt a funkciót napelemek, illetve élettartamuk végére elért villanyautókból kiszerelt akkumulátorok szolgálják ki), másrészt hagyományos konnektorokkal is rendelkezik, harmadrészt alkalmas elektromos robogók vagy kerékpárok rögzítésére, negyedrészt padot és asztalkát, azon pedig tablet-tartót is kapott, így dolgozni is tudunk rajta. Az oszlop tetejére növények telepíthetők. Ahogy a Solo, az Ileo is 50%-ban újrahasznosított, 95%-ban újrahasznosítható anyagokból készült.

Egyik tanulmány gyártása sem valószínű a közeljövőben.