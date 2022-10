A nagy kupék és kabriók iránti kereslet nyilvánvaló csökkenése veszélybe sodorta a BMW 8-as szériájának jövőjét. Megszűnni valószínűleg ennek ellenére sem fog, de a BMWBlog információi szerint a következő generációját már csak egy karosszériaváltozattal és kizárólag elektromos hajtással fogják gyártani.

Úgy tudni, a kabrió- és a kupéváltozattal is búcsút kell venni a 8-as BMW esetében, mely a későbbiekben, 2026-tól már csak Gran Coupé formájában lesz elérhető. Ehhez ugyanazt a platformot használnák, amit az új 7-es szériánál, az i7-nél, valamint a most futó 8-as BMW-knél is alkalmaznak, de az sem kizárt, hogy egy teljesen új, majd 2025-ben megjelenő platformra fognak váltani. A CLAR-modul nagyobb mozgásteret biztosítana erőátviteli lehetőségek szempontjából, akár abban az esetben is, ha a piaci keresletre hivatkozva valamiről csak az utolsó pillanatban születik döntés.

Hivatalos megerősítés egyelőre nincs az elektromos rásegítéssel jelenleg is kapható 8-as BMW jövőjéről, de amennyiben megmarad elektromos Grand Coupéként, olyan típusokkal veheti fel a versenyt, mint az Audi E-Tron GT, a Maserati GranTurismo Folgore és a Porsche Taycan – teszi hozzá a Carscoops.

A 8-as széria először 1990-ben jelent meg a bajor márka palettáján, de az évtized végén ki is vezették a kínálatból – akkor ugyancsak az eladásokkal volt baj –, majd 2018-ban visszatért, 3,0 literes sorhatos és 4,4 literes V8-as benzin-, illetve 3,0 literes sorhatos dízelmotorral; utóbbi mild-hibridként áll rendelkezésre.

A 8-as BMW-k épp az idén estek át komolyabb megújuláson: