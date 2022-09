Fura izé ez a Volkswagen, amit vezetni sem lehet

A nyers technológia helyett az általa lehetővé tett szolgáltatásokra és élményekre helyezi a hangsúlyt a Volkswagen – pontosabban a Volkswagen-csoport – legújabb tanulmányautója. Ennek megfelelően a GEN.TRAVEL koncepciójárműről nem is állnak rendelkezésre műszaki adatok.

Az autonóm közlekedésnek hat fokozatát határozták meg a hozzáértők: nulla jelzi a hagyományos autókat, melyekben mindent magad csinálsz, az öt pedig a teljesen robotizált közlekedést, ahol nemcsak hogy nincs szükség arra, hogy beavatkozz a vezetésbe, de lehetőséget sem ad erre a technika.

Erre az ötödik generációs autonóm járműre mutatott most be egy lehetséges példát a Volkswagen-csoport. A GEN.TRAVEL besorolását tekintve innovatív élményjármű (innovation experience vehicle, IEV), és alkotói szerint több egyszerű ujjgyakorlatnál: reményeik szerint bizonyos megoldásai idővel sorozatgyártású modellekben is megjelenhetnek.

Felhasználását tekintve a GEN.TRAVEL rövid távolságokra tervezett utazójármű, egyfajta átmenet a magánautó és a közösségi közlekedés között. A Volkswagen-csoport elképzelései szerint nem kell majd megvásárolni, hanem szolgáltatásként vesszük igénybe, amikor többen – vélhetően munkatársak barátok, családtagok – utaznánk együtt.

A szedánformátumot a buszlimuzinok helykínálatával társító, furcsa arányokkal rendelkező tanulmányautó magától értetődően elektromos hajtást kap, a lényeg azonban a már említett, legmagasabb szintű autonómia, amelyet ráadásul nem csak önmagában, hanem konvojban közlekedve, több autó között kommunikációt folytatva is kínál.

A GEN.TRAVEL ugyanis nem igényel sofőrt: mindenki egyformán pihenhet, dolgozhat, szórakozhat menet közben, illetve akkor sincs gond, ha utazás előtt mindannyian koccintunk egyet. Ebből a szempontból az autonóm GEN.TRAVEL fedélzetén mindenki tökéletesen egyenértékű.

Mivel az elektromos hajtáslánc teljesen sík padlót eredményez, a beltér szabadon berendezhető, a tervezők pedig gondoskodtak arról, hogy ezt akár minden utazásra, az ügyfél személyes elvárásai szerint meg lehessen tenni. Ülhetnek benne ketten, felfoghatatlan kényelemben; négyen, hagyományos elrendezésben, vagy szintén négyen, de középre forgatott ülésekben, beszélgetést vagy közös munkát elősegítő környezetben.

Az aktuális funkcióhoz a belső tér világítása is igazodik. Ennél is többet tudnak azonban a fedélzeti fények: állítólag megfelelő világítással elkerülhető a kinetózis, azaz a mozgó járműben előforduló rosszullét.

Ha éjszaka utaznánk, az ülések ággyá fektethetők, az elalvást és az ébredést megint csak megfelelően hangolt világítás segíti elő. A kezelőszervek és egyéb felületek fenntartható, természetes vagy újrahasznosított anyagokból készülnek. A be- és kiszállás nem is lehetne egyszerűbb, a teljes oldalfal szárnyként felnyílik, hatalmas ajtónyílást biztosítva az utasoknak.

Érdemes egy mondat erejéig visszatérni a jármű furcsa arányaira: a mélyen húzódó övvonal jóvoltából ugyanis kiváló körkörös kilátás és rengeteg fény teszi természetközelibbé az utazás élményét – ugyanakkor ha ággyá fektetjük az üléseket, ki tudjuk zárni a külvilágot. A pihenést aktív futómű segíti elő: ez a hossz- és keresztirányú gyorsulást, a billenést és a dőlést előre kiszámítva módosítja a beállításokat.