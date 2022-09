Jól indult idén a használtautó-import: az év első öt hónapjában több mint 58 ezer használt személyautó áramlott az országba, 14 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Júniustól azonban fordulat történt, a nyár kezdete óta a havi behozatali számok rendre elmaradnak az előző év értékeitől. Augusztusban fordult elő első ízben, hogy 10 ezer alá került a behozott használt személyautók havi mennyisége: a Datahouse adatai szerint a használtimport volumene 9701 darab volt, ami 11 százalékkal marad el a tavalyi hasonló időszakban regisztrált 10 901 darabtól. Nyolc hónap adatai alapján a használtimport volumene már csupán 4,9 százalékkal áll a tavalyi szint felett.

A JóAutók.hu közleménye szerint az augusztusi minimum több tényező együttes hatásának köszönhető. Ebben a hónapban eleve minden évben érezhető néhány százalékos visszaesés az előző hónapokhoz képest a szabadságolási főszezon miatt. Most augusztusban emellett a bizonytalanság is sokakat visszatartott az autóvásárlástól: a rezsiköltségek sokak számára még ismeretlen mértékű emelkedése mellett a piac felett egyre határozottabban ott lebeg az üzemanyagár-támogatás közeljövőben bekövetkező kivezetésének lehetősége is, ami jelentősen meglódítaná az üzemeltetési költségeket.

Fentiek mellett tovább rontják a használtautó-importőrök lehetőségeit az egyre feljebb kúszó hitelkamatok, illetve a tartósan 400 forint körül alakuló euróárfolyam is. Ráadásul az új autók hiánya miatt a nyugati piacokon is jelentősen drágultak az elérhető használt járművek. A JóAutók.hu keresési adatai is alátámasztják az autópiaci félelmek begyűrűzését. A portálon lefolytatott keresések száma az elmúlt hónapban visszaesett: a korábbi években szokásos 5 százalék körüli mérték helyett a csökkenés idén augusztusban 10 százalék volt.



A további lassulás ellen hat ugyanakkor, hogy augusztusban továbbra is 10 ezer alatt alakult az eladott új személyautók száma, igaz, a 9987-es darabszám növekedést jelent a júliusi 8955-höz képest. A márkakereskedőknél azonban továbbra is hosszúak a várólisták, az előjegyzések zöme 2023-ra szól, nem egy esetben akár 12 hónapos határidőt tudnak csak vállalni egy-egy márka hazai képviseletei. Aki ennél gyorsabban szeretné lecserélni autóját, továbbra is jobbára külföldön keres majd alternatív megoldást.

Az őszi hónapokban várhatóan ismét látunk majd 10 ezer feletti behozatali értékeket, ám a gazdasági kilátások további romlásával egyre nő az esélye, hogy az év első felében látott felívelés ellenére az év egészében a tavalyi 132 ezres szint alatt marad a behozott használt autók száma.