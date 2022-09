Az OMV olajfinomítójában éppen most zajlik a karbantartás, így számos gyáregység kiesett a termelésből, ezért az osztrák hálózat a Moltól szerezné be az üzemanyagot, de nagyon nehezen megy, hiszen a Mol is teljesítőképessége határán mozog.

Az OMV nemrég hivatalosan is bejelentette: nincs elég üzemanyag benzinkútjaik számára. A schwechati olajfinomító karbantartása és a Duna alacsony vízállása miatt nehézkessé vált a szállítás, nem jut elég üzemanyag a magyarországi kúthálózatba. Így fogalmazott a cég a HVG megkeresésére:

Egyre többször tapasztaljuk a helyi OMV-töltőállomások lefogyását.

Az OMV jelenleg külföldről vagy a Moltól tud üzemanyagot vásárolni, azonban a Mol nehezen, vagy egyáltalán nem tud többet szállítani, miközben az OMV forgalma nőtt. Schwechat csak októbertől indul újra nagy kapacitással, addig az OMV vásárlói türelmét és megértését kéri.

De a kisebb kutaknál se rózsás a helyzet, írja a HVG. A Mol tájékoztatta őket, hogy a megrendelt mennyiség 50 százalékáról 35 százalékra csökkenti a kiszállított üzemanyag mennyiségét. A Mol március óta 258 olyan új partnerrel kötött szerződést, akik eddig máshonnan szerezték be az üzemanyagot, az imént említett korlátozás rájuk vonatkozik. Mivel nincs import, hiszen nem éri meg hazánkba hozni üzemanyagot a hatósági ár miatt, ezért a Mol már a hazai igények 80 százalékát fedezi.

A Mol saját hálózatán nincs hiány, de nyomatékosan arra kérnek mindenkit, annyit tankoljanak, amennyi az utazásukhoz szükséges. A Mol szerint jelenleg “a pánikvásárlás és a mezőgazdasági munkák miatt továbbra is kimagasló a kereslet”.