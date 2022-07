Veterán versenyautót épít a Land Rover

Bár már nem gyártják (vagy talán pont emiatt), a klasszikus Land Rover Defender sármja és legendája továbbra is élénken él. Jól ráérzett erre a gyártó veterán autókat felújító részlege, a Land Rover Classic, amikor tavaly fiatal Defenderből klasszikus Camel Trophy-színű terep-versenyautókat épített, szigorúan limitált példányszámban. Talán ennyi is elég lett volna az üzleti sikerhez, ám ezt még megfejelték egy expedíciós versenysorozattal, amelyen kizárólag ezekkel az autókkal lehetett elindulni.

A bevált recepten most sem változtat a cég: az autókat most is fiatal, 2012-16 között gyártott Defenderekből építik meg, erősebb futóművel és fékekkel, valamint a tavaly is alkalmazott Defender Works V8-as hajtáslánccal, ami 405 lóerővel és 515 Nm nyomatékkal rángatja a karosszériát. A váltó nyolcfokozatú automata. A biztonságról külső bukókeret és küszöberősítés, a célba jutásról csörlős első gallytörő rács és masszív hátsó vonószem gondoskodik.

Fontos újdonság viszont, hogy immár nem csak 90 és 110 SW (képeinken) kivitelben, hanem 110-es, dupla fülkés pickupként is megrendelhető a régi-új expedíciós jármű. A zárt személyautókból 10-10 darabot, a platósból összesen ötöt készítenek, az indulóár 225 ezer angol font, azaz bő 108 millió forint. Ezért a pénzért azonban arra is lehetőséget kapunk, hogy részt vegyünk a Land Rover Trophy expedíciós túraverseny következő kiadásán – nyilván további jelentős összeg ellenében.

Az utastérben fekete-fehér bőrkárpitozású Recaro versenyülések, bőrözött műszerfal és tetőkárpit, valamint klasszikus megjelenésű, de modern, navigációs és okostelefon-integrációs funkciókkal kiegészített multimédiás rendszert találunk.

Az autó külső megjelenése speciális: az egyszerű álcafóliának tűnő dekor valójában két tucat olyan helyszínt idéz, ahová a Land Rover járművek eljutottak a márka hetvenéves története során. Az országok és régiók kontúrjain itt-ott klasszikus Land Roverek sziluettjei is feltűnnek. Nice.