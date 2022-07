Külön Tesla-sávot alakítottak ki az amerikai-mexikói határ texasi átkelőhelyén, miután az elektromosautó-gyártó üzleti megállapodást kötött Nuevo Leon régió illetékeseivel – szúrta ki a Bloomberg nyomán a CarBuzz.

Ivan Rivas, a régió gazdasági minisztere a kezdeményezés céljáról elmondta, hogy sokkal gyorsabb és hatékonyabb átkelőt akartak kialakítani, az üzletnek pedig feltétele volt, hogy támogassák a Teslát és annak hat határon túli beszállítóját. Ugyanakkor a Tesla-sávra vonatkozó szabályok továbbra sem világosak, így az sem derült ki, hogy azt a Tesla-sofőrök egyáltalán használhatják-e.

At a remote Mexico border crossing a few miles upriver from Laredo, Texas, a green highway sign welcomes friends of an American company in an instantly recognizable font: TESLA https://t.co/p07y6EawQX

— Bloomberg Green (@climate) July 21, 2022