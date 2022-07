Eredetileg tavaly év végén mutatkozott be az Electrified GV70, a 2020 decemberében leleplezett középkategóriás szabadidőjármű villanymotoros verziója. Eddig csak Európán kívüli piacokon forgalmazták a típust, ősztől azonban az óvilágban is megjelenik a modell, így áttekintjük, mit is kell tudni róla.

Sportautóként gyorsul ez a luxusterepjáró Sportautóként gyorsul ez a luxusterepjáró 1 /15 Fotó megosztása: 2 /15 Fotó megosztása: 3 /15 Fotó megosztása: 4 /15 Fotó megosztása: 5 /15 Fotó megosztása: 6 /15 Fotó megosztása: 7 /15 Fotó megosztása: 8 /15 Fotó megosztása: 9 /15 Fotó megosztása: 10 /15 Fotó megosztása: 11 /15 Fotó megosztása: 12 /15 Fotó megosztása: 13 /15 Fotó megosztása: 14 /15 Fotó megosztása: 15 /15 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A szintén tisztán elektromos GV60 bátyjaként, illetve a G80 szedán villanymotoros kiadásának emelt hasú klónjaként érkező Electrified GV70 európai specifikációi még nem állnak rendelkezésre, ám azok vélhetően nagyon közel lesznek majd a kínai premierkor közzétett adatokhoz.

Ennek fényében dupla villanymotoros, összkerékhajtású konfigurációra számíthatunk, amely rövid ideig 360 kW, azaz 490 LE csúcsteljesítményre és ezzel együtt 700 Nm forgatónyomatékra képes. A Sport üzemmódban elérhető teljesítménycsúcsot kiaknázva 4,2 másodperc alatt éri el a 100 km/óra sebességet az autó. Normál használat során a maximális teljesítmény 2 x 160 = 320 kW, azaz 435 lóerő.

A két, azonos teljesítményű villanymotor bizonyos fokú terepalkalmassággal is felvértezi az autót; az e-Terrain üzemmód pontos részletei nem ismertek, de nyilván a tengelyek közötti aktív nyomatékmegosztással, vagy akár nyomatékvektor-szabályozással gondoskodik a mindenkori maximális tapadásról és nyomatékátvitelről. Részterhelésen csupán az egyik villanymotor működik, ilyenkor kétkerék-hajtású a GV70.

A WLTP-norma szerint egy feltöltéssel 455 kilométert tud megtenni a jármű. Ahogy a GV60 (valamint annak Hyundai és Kia márkájú megfelelői), az Electrified GV70 is támogatja a 400 V/800 V feszültségű gyorstöltést.

A legnagyobb töltési teljesítmény 350 kW, ezzel 18 perc elég ahhoz, hogy a 10%-ra merült akkumulátort ismét 80%-ra hozzuk fel. Az akkumulátor maximális kapacitása 77,4 kWh.

A GV70 is megkapta a Hyundai V2L technológiáját, amellyel (egy adapter közbeiktatásával) az autó akkumulátorára csatlakoztathatjuk háztartási készülékeinket. A 220 V-os hálózat 3,6 kW-os teljesítményt tud kiszolgálni, azaz akár egy kisebb lakást is elműködtethetünk róla, ha nem visszük túlzásba a klímahasználatot.

A regeneratív fékrendszer fokozott hatásfokú, második generációs technológiát alkalmaz, amely lehetővé teszi az egypedálos vezetést: ilyenkor a gázpedált felengedve az autó olyan intenzív lassításba (villanymotorfék) fog, amivel akár teljesen megállíthatjuk a járművet.

Az utazást aktív útzajszabályozás teszi komfortosabbá és csendesebbé, négy rezgésszenzor és nyolc mikrofon segít a technológiának meghatározni, hogy pontosan milyen frekvenciájú zajokat kell kioltania. Szintén aktív, méghozzá proaktív a futómű-szabályozás: a rendszer GPS és kamera segítségével méri fel az útviszonyokat, és még azelőtt módosítja a lengéscsillapítók beállításait, hogy odaérnénk a rázós vagy kanyargós útszakaszra.

Az utastérben 14,5 colos, széles formátumú érintőképernyőn keresztül kezelhetők a funkciók. Felárért alumínium beltéri betéteket, ujjlenyomat-leolvasót és 20 colos keréktárcsákat is kérhetünk. A karosszéria 15 színben elérhető, köztük matt fényezésekkel, az utastérben a kárpitanyagtól (bőr vagy Nappa bőr) függően akár hatféle színharmónia választható.