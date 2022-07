Július elején elkezdődött a BMW i7 sorozatgyártása, az első darabok már bőven elhagyták a futószalagot a bajor márka dingolfingi üzemében. Ahogyan 1978 óta a 7-es sorozat szinte minden tagjából, úgy most is készült páncélozott változat, ugyanakkor Oliver Zipse, a BMW elnöke azt állítja, ez az első teljesen elektromos autó, mely ilyen fokú védelmet kap.

Mint arról már korábban beszámoltunk, az összkerékhajtású luxuslimuzint két villanymotor is hajtja, melyek 544 lóerős összteljesítményre képesek. Az azonban tisztázatlan, hogy befolyásolja-e egyáltalán a páncélozás a WLTP-szabvány szerinti, 591-625 kilométeres hatótávot, és ha igen, milyen mértékben.

Celebek, politikusok kedvence lehet a páncélozott BMW

Kérdéseket vet fel az is, hogy a páncélozáson túl milyen védelemmel szerelik fel az i7-et. A BMW korábban a X5-höz kétféle (V6, V7) magasabb szintű biztonsági felszereltséget is kínált.

A VR6-nál még a csomagtérelválasztó is páncélozott volt, miközben mindenhová körülbelül 33 milliméteres vastagságú golyóálló üveget helyeztek be, de a fokozott védelem része az alvázpáncél és az önzáró üzemanyagtartály is. Mindez egy AK-47-es géppuska lövedékével, de még kézigránátokkal és – négyméteres sugárból – még egy 15 kilogramm TNT-vel szemben is védelmet nyújtott.

A BMW i7 akár hírességek és politikusok körében is népszerű lehet, de azt még nem tudni pontosan, meddig kell várni rá. Iparági pletykák szerint 2023-ban jelenik majd meg.