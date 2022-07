Bizonyos szempontból még gyerekcipőben járnak, de összességében folyamatos fejlődés jellemzi az elektromos autókat, főleg azok hatótávval kapcsolatos aggályait illetően. Miközben egyre több megoldással kísérleteznek a hatótáv növelésére és a minél gyorsabb, hatékonyabb töltés kidolgozására, a múlt hétvégén, Németországban tartott IdeenExpo kiállításon a Tesla is előrukkolt egy sajátos módszerrel.

Ez egy bővíthető napelemes utánfutót takar, ami a Carscoops szerint főleg lakókocsik töltésére jelenthet kiutat, amit egy SpaceX Starlink műholdas vevőegységgel is felszereltek, ami mozgó járművek esetében is lehetővé teszi az internethozzáférést.

Tesla is at the "IdeenExpo" in Hannover.

They brought a solar range extender trailer with Starlink.

And a Model Y with the 4680 structural battery pack.

Next to the Tesla stand is the VW stand. There are apparently more VW employees at the Tesla stand than Tesla employees. pic.twitter.com/8IHxLI5ukW

— Tesla_Adri (@tesla_adri) July 4, 2022