Tuningolják, de le is szabályozzák a Mercedes C-osztályt

Tavaly mutatkozott be a legújabb Mercedes C-osztály, annak sportos változata, az AMG C43 4Matic pedig tavasszal jelent meg, méghozzá világverő turbómotorral. Hiába azonban a 422 lóerős csúcsteljesítmény, még szükségét látták annak, hogy tuningcsomagot dobjanak piacra hozzá.

A Brabus a napokban rukkolt elő a szedánkivitelű C300 4Matichoz szánt B30-as, valamint a turbódízeles, kombi C300d-hez alkotott D30-as csomaggal.

Ezek egyaránt jelentenek belső és külső finomhangolást, többek között a karosszéria aerodinamikáját is javítva. A módosítások új, négy, egyenként 90 mm-es átmérőjű csőből álló kipufogórendszert, 18-20”-os Monoblock kerekeket és sportrugókat is takar. Típustól függően az autó hasmagasságát is csökkentik 2-3 centiméterrel.

A Brabus PowerXtra B30 42 lóerős teljesítménytöbbletet ad a négyhengeres, turbófeltöltős benzinmotornak, így annak teljesítménye 255-ről 296 lóerőre nő, forgatónyomatéka pedig 400-ról 450 Nm-re. A befecskendezést, gyújtást és töltőnyomás-szabályozást érintő szoftveres átalakítások a 0-100 km/órás sprint idejét 5,8 másodpercre csökkentik, ugyanakkor a csúcssebességet már korlátozzák, 250 km/órában.

Fontos erénye a D30-nak, hogy pillanatok alatt csatlakoztatható a C300d-hez, melyet úgy terveztek, hogy a motor tartóssága se sérüljön. A kompressziós gyújtású dízelmotornak ez 45 lóerős löketet jelent, a nyomatékban pedig 50 Nm-es növekedés tapasztalható, ami 306 lóerőt és 600 Nm-t eredményez.

A kiegészítő csomaggal a dízelkombi 5,6 másodperc alatt éri el a 100 km/órás sebességet, a végsebességet pedig ugyanúgy 250 km/órára szabályozzák elektronikusan.