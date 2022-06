Közismert, hogy a Hyundai-csoport nagy reményeket fűz a céljárművekhez (PBV), mely szegmensben a Kiával 2030-ra piacvezetővé lépne elő. Ennek jegyében tavasszal két modellt, a Rayt és a Niro Plust is bemutatták, megjegyezve, hogy később különböző módon lesznek variálhatóak.

A Kia dél-koreai weboldalának ettől a hónaptól elérhető konfigurátorában már megjelent az elektromos Niro Plus mikro-kempingautóként és mobil irodaként is.

Aludhatunk is a Kia új dobásában Aludhatunk is a Kia új dobásában 1 /7 Fotó megosztása: 2 /7 Fotó megosztása: 3 /7 Fotó megosztása: 4 /7 Fotó megosztása: 5 /7 Fotó megosztása: 6 /7 Fotó megosztása: 7 /7 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A Niro Plus alapját az első generációs Niro adja, annyi különbséggel, hogy 10 mm-rel hosszabbal és 80 mm-rel magasabb, és ugyan a belső szerkezete karcsúsított, ennek köszönhetően nőtt a beltér mérete – innen ered a neve. A hátsó üléssor lehajtásával nemcsak egy hosszabb pikniktér nyílik meg, de egy szintező deszkával akár meg is hosszabbíthatjuk azt, így gumimatracon való pihenésre is van lehetőség.

A kültéri kikapcsolódáshoz egy összecsukható székkészletből, kis gurulós asztalból, hűtőből és piknikkosárból álló csomagot ajánl a márka, amit rusztikus, lámpás hangulatvilágítás tesz még különlegesebbé. Akár egy laptop is működtethető a Niro Plus 64 kWh-s akkumulátorcsomagjáról, így a munkát is magunkkal vihetjük a szabadba.

Maga a modell – variációival együtt – egyelőre csak a dél-koreai piacon kapható. Az alap crossover – az állami adókedvezménnyel együtt – 44,2 millió dél-koreai wonba kerül, ami átszámítva 12,9 millió forintnak felel meg. Az autót egy 201 lóerős villanymotor hajtja, mely egy töltéssel 392 kilométert képes megtenni.

A Kia azt tervezi, hogy a Niro Plus még idén megjelenik bizonyos tengerentúli piacokon, ráadásul nemcsak elektromos, hanem hibrid és plug-in hibrid hajtással is.