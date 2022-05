Kidöntötte kocsijával a vasúti sorompót és a jelzőlámpát, majd futásnak eredt a sofőr Nyírbogáton – számolt be a hírről az RTL Klub Híradója.

A rendőrök több kilométerrel arrébb, pucéran találták meg a 29 éves férfit, aki a vasárnap vásárolt, „méregdrága” autóját törte össze hétfőn hajnalban, pedig nem is vezethetett volna, mert – a csatorna információi szerint – eltiltották.

Rokonai is nyilatkoztak a Híradónak: szerintük sokkot kaphatott a férfi az ütközés miatt, másrészt azért, mert valóban egy nappal a baleset előtt vásárolta a felvételeken is látható, fehér BMW-t, aminek nemcsak az eleje tört össze az árokban landolva, hanem a jobb hátsó kereke is kitört.

Feltételezik, hogy bódult volt, és ezért nem vette észre, hogy egy érkező vonat miatt leereszkedett a vasúti sorompó, de a laborvizsgálatok eredményei még nem derültek ki. A rendőrség vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanújával indított eljárást a sofőrrel szemben.

A MÁV új sorompót és jelzőlámpát helyezett ki a nyírbogáti vasúti átjáróhoz.