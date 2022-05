Két héttel ezelőtt, szinte észrevétlenül született meg az a jogszabálymódosítás, amelynek révén megoldódhat az ingatlanpiac egyik slágerproblémája, a társasházban lévő gépkocsibeállók értékesítésének bonyolult folyamata. A változások május 2-án hatályba léptek.

A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szerint az évek óta húzódó probléma arra vezethető vissza, hogy a társasházi teremgarázsokban található parkolóhelyek az ingatlan-nyilvántartásba tipikusan nem önálló ingatlanokként, hanem egy közös garázsként kerültek bejegyzésre, amely a tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonában áll.

Ha valaki el akarta adni a parkolóhelyét, máris szembe találta magát azzal a szabállyal, hogy a többi tulajdonost elővásárlási jog illeti meg. Az értékesítés során fel kellett hívni a tulajdonostársak figyelmét elővásárlási joguk gyakorlására, amely már 4-5 ember esetén is időt és költségeket jelent, de a több tucatnyi tulajdonossal rendelkező teremgarázsok esetén sem volt egyértelmű gyakorlat arra, hogy van-e kibúvó ezen szabály alól.

A társasházi beruházást fontolgatókat vagy annak korai szakaszában lévőket érintő jelentős újítás, hogy az egyes parkolóhelyek mostantól önálló ingatlanként, külön helyrajzi szám alatt nyilvántartásba vehetők. Ezzel a megoldással a parkolóhely külön tulajdonnak minősül: a többi parkolóhely-tulajdonost tehát nem illeti meg elővásárlási jog.

A módosítás továbbá megoldást kínál a már megépült, közös tulajdonban álló társasházi garázsok értékesítése esetén is. Az új rendelkezések alapján a jövőben elegendő, ha a parkolóhely eladója a társasházi közös képviselő nyilatkozatát csatolja a földhivatal részére, amely nyilatkozat igazolja, hogy a vételi ajánlat a társasház közös használatú helyiségében kifüggesztésre került.

A gyakorlat már ismerte és alkalmazta ezt a megoldást, azonban eddig leginkább az adott földhivatal jóindulatán múlott, hogy azt el is fogadták-e. A jogszabály által történő szentesítés most végre eloszlatja a korábbi bizonytalanságot, továbbá praktikus előnnyel is szolgál az eladók részére, hiszen nem kell nagyszámú tértivevényes levél megküldésével foglalkozniuk.