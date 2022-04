Olyan autót épített a Ferrari, mint még soha

663 lóerős V6-os motorját 167 lóerős villanymotorral toldja meg, így 830 lóerővel hódol a kabriózás hedonista isteneinek a Ferrari 296 GTS. Mivel pedig a Ferrari még soha nem szerelt hathengeres motort közúti roadsterbe, a 296 GTB kupé lenyitható keménytetős verziójának már most megvan a helye a márka történelemkönyvében.

A Gran Turismo Spider (mert hiszen ezt jelenti a három betű) plug-in hibrid hajtáslánca itt is 25 kilométeres tisztán elektromos hatótávolságot kínál, mint a kupénál; akár 135 km/órával haladhatunk anélkül, hogy a benzinmotor beindulna. Ezeknél talán fontosabb sarokszám a 45, illetve a 14: az előbbi azt a legnagyobb sebességet jelzi, amelynél a keménytető még reagál a mozgatását kérő parancsra, míg az utóbbi a nyitás, illetve zárás időigényét jelzi.

A két részre oszló, félbehajló tető a motor fölé illeszkedik, így egyrészt nem a zavarja a blokk hűtését, másrészt nem bontja meg a modell esztétikumát. Leengedett tető esetén magasságában állítható üvegpanel választja el az utasteret a kémlelőablakkal szerelt motorházfedéltől, így nincs huzat, és a motorhangtól sem süketülnek meg az utasok.

Roadster ide vagy oda, a 296 GTS-nek nincs ellenére a versenypálya-használat, ezért módosított aerodinamikai elemeket és könnyített alkatrészeket tartalmazó Assetto Fiorano csomaggal is megvásárolható. Ez a 8 kg mínuszt és (szénszálas első szárnyacskáinak köszönhetően) 10 kg extra leszorítóerőt eredményező csomag nem csak szénszálas idomokat alkalmaz, de bizonyos elemeket szerkezetileg is átterveztek, hogy könnyebbek legyenek. A csomag a motorsportból származó, állítható lengéscsillapítókat is tartalmaz, opcióként Michelin Pilot Sport Cup2R versenyabroncsokkal is kiegészíthető, illetve kizárólag ehhez a csomaghoz társítható a speciális kéttónusú fényezés, amelyet a Ferrari 250 Le Mans ihletett.

Aerodinamikai szempontból is különleges a 296 GTS, hiszen az aktív hátsó szárny profiljának, illetve a B oszlopok különleges kialakításával elérték, hogy nyitott tetővel is ugyanakkora leszorítóerőt (akár 360 kg) biztosítson, mint a kupé. Ez már csak azért is rendkívül nehéz feladat volt, mert a nyitható keménytető tárolásához szükséges hely miatt át kellett alakítani a motorteret, ami teljesen megváltoztatta a hűtőlevegő áramlását. A lehetetlen küldetés megvalósításában a speciális kialakítású diffúzor is szerephez jutott.

Nem csak az aerodinamika egyedi, de a futómű-szabályozó rendszer is. A 296 GTS tengelytávja (2600 mm) egyébként 50 mm-rel rövidebb, mint a Ferrari korábbi középmotoros berlinetta modelljeié, ami még kezesebbé, még dinamikusabbá teszi a típust. A futóművet átkonfigurálták a 296 GTB-hez képest, így a GTS csavarodási és hajlási ellenállása nagyobb, mint korábbi Ferrari spidereké. A száraz tömeg 1540 kg. Részben ez, de főleg a fékvezérlő rendszerek generációváltása eredményezte, hogy a 296 GTS 8,8 százalékkal rövidebb úton áll meg 200 km/óráról, mint tette azt a Ferrari F8 Spider.

A belső térben többé-kevésbé a 296 GTB vezetői környezete fogad, egy fontos eltéréssel: a padlókonzol nyitott helyett zárható fedeles tárolórekeszt kapott, érthető okokból.

296 GTS (296 GTB) Lökettérfogat (cm3) 2992 Max. teljesítmény (LE/perc) 830/8000 Max. forgatónyomaték (Nm/perc) 740/6250 Max. fordulatszám (1/perc) 8500 Akkumulátor kapacitása (kWh) 7,45 Hosszúság (mm) 4565 Szélesség (mm) 1958 Magasság (mm) 1191 (1187) Tengelytáv (mm) 2600 Nyomtáv elöl (mm) 1665 Nyomtáv hátul (mm) 1632 Száraz tömeg (kg) 1540 (1470) Tömeg/teljesítmény (kg/LE) 1,86 (1,77) Tömegeloszlás (e/h, %) 40,5/59,5 Üzemanyagtartály (l) 65 Abroncs, elöl 245/35 ZR 20 J9.0 Abroncs, hátul 305/35 ZR 20 J11.0 Fék, elöl (mm) 398 x 223 x 38 Fék, hátul (mm) 360 x 233 x 32 Menetteljesítmények Végsebesség (km/óra) 330+ Gyorsulás, 0-100 km/óra (mp) 2,9 Gyorsulás, 0-200 km/óra (mp) 7,6 (7,3) Fékút, 200-0 km/óra (m) 107 Fioranói köridő 1 p 21,80 mp (1 p 21,00 mp) Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) n.a.

Videón is megnéznéd, amint a Ferrari 296 GTS Fioranóban száguld? Akkor kattints ide!