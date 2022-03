Európa időjárását épp a Celia nevű ciklon irányítja, melynek hidegfrontja szaharai eredetű porral érkezik a kontinens felé. A közösségi oldalakat már hétfőn ellepték a narancssárgába öltözött dél-spanyolországi városokról készült képek, a szín a pornak köszönhető.

Szerdára virradóra csapadék érkezik hazánkba egy gyors mozgású peremciklon jóvoltából, ám a csapadékot adó felhőkbe jó adag szaharai por keveredhet – számolt be róla az Időkép. Az így kialakuló sáros esőre főként a keleti, északkeleti tájakon lehet számítani – ezeken a területeken szerda estig jelentősebbnek mondható, több helyen 10 millimétert elérő mennyiség is lehullhat.

Guess who decided to wash the car as well as fill it with petrol and today the Sahara decided to bathe us in dust.

Tuesday can only get better… pic.twitter.com/UCjoJ8l31A

— PorterLister 🎩 (@PorterLister) March 15, 2022